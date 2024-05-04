Чего ожидать от путинской инаугурации и после нее

На вторник, 7 мая, намечена инаугурация переизбравшего себя российским правителем Путина, который царствует уже почти четверть века. В этот день он должен принять отставку правительства и представить кандидатуру нового премьер-министра. Под этот же день российская оккупационная армия хочет порадовать своего фюрера новыми завоеваниями в Украине. Впрочем, не исключено, что некий сюрприз стране-агрессору приготовит именно украинская сторона. Что и почему может произойти во время и вскоре после путинской инаугурации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Лишь от нас зависит, насколько мы способны будем противодействовать агрессору

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поделился таким мнением:

"Инаугурация Путина на должность Путина традиционно подвязывается ко Дню победы над нацизмом. Думаю, мы увидим очередную вспышку "победобесия", направленную, к сожалению, против Украины".

По словам эксперта, избежать этого практически невозможно. Российская пропаганда активно играет в этом направлении, пытаясь продемонстрировать что тот же теракт в "Крокус Сити Холле" связан с Украиной.

"Предполагаю, в этом направлении будет построена и путинская речь 7 мая, – отмечает Евгений Магда. – Понятно, что Россия приложит также усилия, пытаясь достигнуть определенных военных успехов на фронте к 7-9 мая. Показывая, что "обновленный Путин" способен на больше, чем ранее".

Эксперт уверен – лишь от нас зависит, насколько мы способны будем противодействовать агрессору, как сможем разрушать путинские планы по захвату Украины.

И уверен – будем делать столько, сколько будет надо", – констатирует Евгений Магда. "Мы делаем это уже более 800 дней

В какой момент всё рухнет

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко прогнозирует, что сама инаугурация диктатора пройдет без сучка и задоринки.

посадками, странными смертями и так далее", – уверен эксперт. "Будет всё хорошо-красиво, прозвучит короткая речь человека, уставшего от подобных действ. Но самое интересное начнется после. Дележка кресел, портфелей. И продолжение истории с арестами (типа как замминистра обороны — Иванова ),

Всё это будет углублять кризис внутри России, считает Андрей Еременко. Но, к сожалению, не так быстро, как нам бы хотелось.

В какой момент это всё рухнет – мы не знаем. Но что рухнет — сомнений нет, уверяет эксперт.

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