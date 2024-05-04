Чего ожидать от путинской инаугурации и после нее

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Кравцев Сергей
На вторник, 7 мая, намечена инаугурация переизбравшего себя российским правителем Путина, который царствует уже почти четверть века. В этот день он должен принять отставку правительства и представить кандидатуру нового премьер-министра. Под этот же день российская оккупационная армия хочет порадовать своего фюрера новыми завоеваниями в Украине. Впрочем, не исключено, что некий сюрприз стране-агрессору приготовит именно украинская сторона. Что и почему может произойти во время и вскоре после путинской инаугурации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поделился таким мнением:
По словам эксперта, избежать этого практически невозможно. Российская пропаганда активно играет в этом направлении, пытаясь продемонстрировать что тот же теракт в "Крокус Сити Холле" связан с Украиной.
Эксперт уверен – лишь от нас зависит, насколько мы способны будем противодействовать агрессору, как сможем разрушать путинские планы по захвату Украины.
Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко прогнозирует, что сама инаугурация диктатора пройдет без сучка и задоринки.
Всё это будет углублять кризис внутри России, считает Андрей Еременко. Но, к сожалению, не так быстро, как нам бы хотелось.
В какой момент это всё рухнет – мы не знаем. Но что рухнет — сомнений нет, уверяет эксперт.
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