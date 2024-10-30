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"Будет считать честью": европейский лидер заявил о готовности без колебаний говорить с Путиным

Роберт Фицо выразил готовность приехать к Путину на 9 мая.

сегодня, 12:47
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Автор:
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Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встречался много раз с российским диктатором Владимиром Путиным и готов и дальше вести с ним диалог. Также Фицо выразил готовность посетить Россию на "день победы". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

"Будет считать честью": европейский лидер заявил о готовности без колебаний говорить с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роберт Фицо в интервью российским журналистам, показанным в эфире на государственном телеканале "Россия-1", выразил готовность говорить с российским диктатором.

"Я неоднократно встречался с господином президентом Путиным. Я даже с ним встречался, когда он был премьер-министром, еще до того, как он стал президентом. В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным, это я вполне серьезно заявляю", – сказал Фицо.

Также Фицо заявил, что будет считать "честью приехать в Москву" на празднование окончания Второй мировой войны.

В Москве отреагировали на заявление премьер-министр Словакии и указали, что пока нет конкретных планов по встрече между Робертом Фицо и Владимиром Путиным. Также спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет планировать приглашать лидеров мира на парад в Москву и "будет рада всем", кто приедет. По его словам, в Кремле будут сообщать поближе к "дню победы", кого Россия пригласила на парад в Москву на 9 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война на Украине повлияла на присутствие мировых лидеров на параде в Москве 9 мая. Если до полномасштабного вторжения в Россию ехали несколько десятков лидеров иностранных стран, то после 2022 года их меньше десяти.

Также "Комментарии" писали о реакции Роберта Фицо на план победы Украины. По его словам, некоторые пункты инициативы Зеленского угрожают всему миру.



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