"Будет считать честью": европейский лидер заявил о готовности без колебаний говорить с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встречался много раз с российским диктатором Владимиром Путиным и готов и дальше вести с ним диалог. Также Фицо выразил готовность посетить Россию на "день победы". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роберт Фицо в интервью российским журналистам, показанным в эфире на государственном телеканале "Россия-1", выразил готовность говорить с российским диктатором.

"Я неоднократно встречался с господином президентом Путиным. Я даже с ним встречался, когда он был премьер-министром, еще до того, как он стал президентом. В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным, это я вполне серьезно заявляю", – сказал Фицо.

Также Фицо заявил, что будет считать "честью приехать в Москву" на празднование окончания Второй мировой войны.

В Москве отреагировали на заявление премьер-министр Словакии и указали, что пока нет конкретных планов по встрече между Робертом Фицо и Владимиром Путиным. Также спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет планировать приглашать лидеров мира на парад в Москву и "будет рада всем", кто приедет. По его словам, в Кремле будут сообщать поближе к "дню победы", кого Россия пригласила на парад в Москву на 9 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война на Украине повлияла на присутствие мировых лидеров на параде в Москве 9 мая. Если до полномасштабного вторжения в Россию ехали несколько десятков лидеров иностранных стран, то после 2022 года их меньше десяти.

Также "Комментарии" писали о реакции Роберта Фицо на план победы Украины. По его словам, некоторые пункты инициативы Зеленского угрожают всему миру.