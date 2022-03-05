Бунт, самоизоляция или развал: что ждет Россию после нападения на Украину

На Россию стремительно опускается санкционный и цензурный железный занавес. Запад опускает его со своей стороны. Россия – со своей. Уже известно, что в РФ полностью заблокировали Twitter, Facebook и, по некоторым данным, вот-вот начнут блокировать YouTube. За непринятие того, что происходит, могут теперь засадить на 15 лет (приняли 4 марта необходимые "законы" об уголовной ответственности за "фейки" о действиях вооруженных сил России). Есть ли шанс, что такие меры вынудят самих россиян снести эту съехавшую с катушек власть?

Ведь если гайки закручивать слишком сильно, резьбу может сорвать… Если не так – как может разрешиться ситуация? Ведь уже понятно, что неадекватент не только Путин, но и всё, повязанное с ним кровью, руководство страны?



Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Общество активно поддерживает идею, на которой построена современная Россия

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний отмечает:

"Западный мир с началом войны России против Украины начал свое давление на агрессора, вводя различные санкции – как против страны в целом, так и против субъектов российской экономики. Конечно, руководство РФ понимало, что западный мир не останется в стороне. И что за войны придется заплатить. Правильно ли оценивала Россия масштабы санкций, трудно сказать. Я думаю, что однозначно в Кремле осознавали, что ограничениями, подобными тем, что введены с 2014 года, не обойдется. И если Путин был готов к значительному ухудшению ситуации в экономике (а предполагают, что только во втором квартале российская экономика упадет на 20%), то рядовой россиянин, который и до санкций не роскошествовал, однозначно платить за войну из собственного кармана не готов".

Но российское руководство, уверен эксперт, подготовилось к недовольству.

"Путин, – поясняет он, – построил авторитарную систему под аплодисменты общества. Да и он сам – продукт чаяний и мечтаний российского народа. Не стоит думать, что всё ложится в парадигму – Путин плохой, а добрый российский народ просто его терпит. На практике общество активно поддерживает идею, на которой построена современная Россия. Такой национальной идеей стала жажда мести. Мести соседям, другим странам, почти всему миру. И не важна, на самом деле, причина. Именно поэтому, россияне так себя ведут и не хотят слышать никаких аргументов. Желание кровавой мести за то, что другие живут лучше, а они – хуже, охватило этот народ. Поэтому вся идеология современной России, как и сама Россия в нынешнем виде – обречены на поражение. Не может победить народ, живущий прошлой победой, равнодушный к созданию будущего и побед в нем, до сих пор воюющий с "фашистами и нацистами". А когда оказывается, что их нет, просто не заморачиваясь, придумывает их. Надеяться на голос разума, на призывы к прозрению – не стоит. Я наблюдаю, как напрасно пытаются достучаться пленные русские солдаты к своим матерям. Оттуда — никакой реакции. Потому что их матери больше боятся реакции своей власти, чем смерти сына. Именно поэтому российское общество молча наблюдает за закрытием СМИ и введением очередного безумного закона – о "фейках" (фактически – о наказании за правду)".

Юрий Подорожний подчеркивает, что российские власти вынуждены закрывать социальные сети, потому что их идея построена на лжи. И когда Украина и весь цивилизованный мир начали информационное контрнаступление в интернете и социальных сетях, поражение Кремля стало настолько очевидным, что росуправление, не доверяя своему народу немедленно перекрыло каналы доступа к альтернативной информации, мотивируя это ответом на санкции Запада.

"К сожалению, российский народ теперь повязал себя со своим руководством кровью украинских детей. А истины Достоевского о том, что "счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка" не отменял. А тут речь не о счастье всего мира, а об иллюзорном "счастье" россиян на несчастье других. И когда исчезнет жратва, русский бунт – "бессмысленный и беспощадный" – расставит все по своим местам", – прогнозирует эксперт.

Россия несет катастрофические потери по всем фронтам

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов уверен, что крах России – неизбежен.

"Сегодня десятый день войны против независимой, свободной, демократической, успешной и молодой Украины, которую развязал престарелый империализм под руководством безумного Путина. Как наблюдает весь мир в режиме онлайн, Блицкриг (нем. Blitzkrieg — "молниеносная война") провалился с треском и позором для РФ. Российский план ведения скоротечной войны, согласно которому победа достигается в короткие сроки, до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы, столкнулся с украинскими реалиями, – подчеркивает эксперт. – Россия несет катастрофические потери по всем фронтам и это касается не только военного (где, согласно официальным данным, потери живой силы противника и оцениваются — свыше 10 тыс, 300 + танков, 50+самолетов, 40 + вертолетов, свыше тысячи различной автотехники и тд, причем это по самым малым подсчетам). Личный состав оккупантов страшно деморализован, имеет место массовое дезертирство. По оценкам военных экспертов, активный резерв армии противника исчерпан на 90%. Вся эта арманда – здесь. И мы ее бьем!"

На Россию, отмечает Алексей Воронцов, как цунами накатывает внешняя изоляция.

"Мировое прогрессивное сообщество сплотилось и организовало фактически полную блокаду России в экономической, политической и культурных сферах. В результате рухнул фондовый рынок мордора. Ведущие бренды и торговые марки закрывают свои филиалы по всей стране агрессора. Блокируются финансовые рычаги как в самой РФ так и в оффшорах. Изолирован рынок авиа и морских перевозок. Внутри самой России идут деструктивные социально-экономические и политические процессы. Валюту уже практически нигде не купить, в городах огромные очереди за товарами первой необходимости. Приостановили выплаты пенсий и зарплат в полном объеме. Курс рубля побил все антирекорды по отношению всех валют. В магазинах огромные очереди, ощущается паника, – перечисляет эксперт последствия агрессии для самого агрессора. Это все развивается в геометрической прогрессии под крики матерей оплакивающих тысячи сыновей, погибших по прихоти безумца Путина".

Алексей Воронцов не сомневается, что деструктивные процессы в РФ имеют уже необратимый характер.

"С учетом ожидаемой перспективы, разложение ожидает саму недоимперию. Мультиэтническая страна развалится, как карточный домик. А детонатором стала агрессия против Украины. Агрессия, встретившая достойный отпор. Чечня (нормальная Чечня, а не кадыровщина), Мордва, Башкирия и так далее поняли, что режим оскуднел, а король-то – голый. Ненависть к режиму Путина скоро достигнет невиданных размеров, – прогнозирует эксперт. – Как говорил В. Ленин – идеолог революции: "Из искры возгорится пламя". А РФ ждет тотальный пожар, который потушить уже не получится. Кстати сегодня 69 лет как сдох Сталин, на которого так любил равняться Путин, которому, между прочем, 69. Думаю, пора им встретиться. А остаткам России – выбрать, наконец, нормального президента".

Как сообщал портал, второй тур российско-украинских переговоров закончился ничем. Грядет третий. Как ситуация может развиваться дальше? Кто и на какие уступки может, в итоге, пойти – и при каких условиях: рассказали эксперты.



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