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Был гордостью Путина: Россия остановила ремонт единственного авианосца

Сами россияне начинают осознавать, что восстановить "Адмирала Кузнецова" не удастся

11 июля 2025, 14:21
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Кравцев Сергей

Министерство обороны РФ может о принять решение об отказе от ремонта своего единственного авианосца (формально — авианесущего крейсера) "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Был гордостью Путина: Россия остановила ремонт единственного авианосца

"Адмирал Кузнецов". Фото: из открытых источников

"В настоящее время его ремонт и модернизация приостановлены", — приводятся слова неназванных источников.

Российский Военно-морской флот и "Объединенная судостроительная корпорация" должны будут решить судьбу корабля в ближайшее время.

Впрочем, уже сейчас российские пропагандисты принялись называть корабль "морально и физически устаревшим", отмечая, что его могут списать и отправить в утиль.

Некоторые в России даже называют авианосцы "пережитком прошлого", что является довольно спорным утверждением, учитывая широкие возможности таких кораблей.

Сами россияне говорят, что у "Адмирала Кузнецова" устаревшая и ненадежная силовая установка.

Кроме этого сегодня РФ не имеет перспективного палубного истребителя, который мог бы заменить старый Су-33. Возможным решением проблемы называют закупку китайских самолетов J-35 пятого поколения.

Стоит отметить, что россияне пытались вернуть корабль в строй хотели еще в 2022 году, однако сроки неоднократно переносили. Во время ремонта произошло несколько аварий. В 2018-м затонул плавучий док ПД-50. Авианосец получил повреждения от падения докового крана, но остался на плаву.

В 2019 году на корабле произошел пожар, в результате чего погибло несколько человек. Причиной инцидента назвали то, что во время сварочных работ искра попала в трюм, где было топливо.

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Источник: https://iz.ru/1918711/maksim-manaev-timofei-volkov-fedor-gorbunov/brema-remonta-kreiser-admiral-kuznecov-mogut-sdat-na-metallolom
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