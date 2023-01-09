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Как единственный авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" медленно идет ко дну

По оперативным данным Минобороны Украины, на сегодняшний день не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" и возвращения его на службу

сегодня, 16:24
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Автор:

Моесеенко Валентина

Единственный авианосец российского военного флота – тяжелый авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии. В настоящее время судно находится на 35 судоремонтном заводе в Мурманске. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишут "Комментарии".

Как единственный авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" медленно идет ко дну

Единственный российский тяжелый авианосный крейсер в аварийном состоянии

По данным украинских военных, для того чтобы продолжить ремонтные работы, было принято решение о переводе корабля с сухого дока в один из причалов судоремонтного завода. Впрочем, еще на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться своим ходом.

"При обследовании водолазными командами корпуса корабля было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии. Трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри. Должностные лица 35 судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга дел. Пока невозможно даже установить, кто именно принял решение о перемещении корабля", – отмечают в ГУР.

Кроме того, командование флота выдвинуло штрафы на полтора миллиарда рублей руководству предприятия за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. А менеджмент завода обнародовал письмо, в котором уверяют, что не они виноваты в доведении корабля до плачевного состояния. С высокой долей вероятности крайними сделает военное представительство на заводе, которое должно было присматривать за ремонтом.

"По имеющимся данным на сегодняшний день не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" и возвращения его на службу", — добавили в Минобороны.

Как говорилось на портале "Комментарии", в декабре 2019 года произошел масштабный пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов". Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские спасатели нашли останки спасательной лодки из крейсера "Москва". Вероятно, спасательная лодка была дырявая и люди на ней использовали спасательные жилеты, чтобы оставаться на плаву.

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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid025CqUsJJNhNEuAQJ8k9JkUK1B6asG9SPJw2UFLkjbZAaNGkir7Zwd9Z3Uh7HWpRmFl?__cft__[0]=AZWJGf4kAI_Gmr2YRg3SCESbgcu8uQ8S7rLpviF8JH7VqOWxgyiX1n8C2JsYpJ8GfvQ4zD__NiF4DoORCEknbMy_8xq45AVhrDLBWiroONclNX-
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