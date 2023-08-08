Бывшая глава МИД Австрии, на свадьбе которой танцевал Путин, переехала в Россию

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль уехала из своей страны из-за угроз и обвинений в связях с РФ. Стало известно, что она переехала в Россию и сняла дом в селе Петрушово в Рязанской области. Об этом сообщает "Вид сбоку", пишет российская "Медуза"

Карин Кнайсль и Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что журналисты издания встретили бывшую австрийскую министершу на местном празднике под названием "Макушка лета". Бывшая главная дипломат Австрии рассказала СМИ, что снять жилье в Петрушевом ей помогли знакомые.

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"Я заплатила еще за месяц, а дальше увидим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего", – заявила Кнайсль.

Она рассказала, что в России продолжает писать книги, преподает. Также ее пригласили работать в центр G.O.R.K.I. при СПбГУ. На сайте университета Карин Кнайсль – руководитель центра.

"Было непросто приехать сюда, но я пытаюсь найти свой путь, хоть это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я начала работать, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, изучаю язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто", — рассказала дипломат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Австрия сообщила, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в страну. Австрийское чиновник по делам ЕС Каролина Эдтштадлер подтвердила, что Австрия арестует Путина, если президент России приедет на территорию страны.

Каролина Эдтштадлер отметила, что Австрия должна выполнять решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина. Поэтому, по ее словам, если бы Путин "ступил на австрийскую землю, то должен быть арестован".