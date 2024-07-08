Бывшая невестка украинского президента, живущая в Москве, лицемерно отреагировала на обстрел Украины (ФОТО)

Бывшая невестка Виктора Ющенко, проживающая в России Лиза Ющенко, не выразившая свою позицию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отреагировала на ужасный обстрел Украины 8 июля.

Лиза Ющенко (фото из открытых источников)

Российские оккупанты цинично обстреляли детскую больницу "Охматдет" в Киеве, где лечатся дети со всей Украины от тяжелых болезней. Может, именно на эту трагедию отреагировала Ющенко.

На своей странице в социальных сетях она опубликовала разбитое сердце на черном фоне, но больше ничего не написала.

Цинизм этой публикации вызывает удивление, ведь Ющенко, известная своими тусовками в Москве, часто демонстрирует свои роскошные наряды стоимостью в десятки тысяч долларов, в то время как в ее родной стране гибнут невинные люди от рук российских убийц.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая невестка украинского президента отдохнула на светской вечеринке в Москве . Бывшая жена третьего президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко организует свою лучшую жизнь в РФ. О судьбе своей страны она не беспокоится, ей видно было проще так поступить — прекратить родственную связь с сестрой, украинской телеведущей и общественной активисткой Машей Ефросининой, чем открыто оговорить свою позицию по поводу вторжения.

Сейчас семью Лиги заменили русские светские львицы. В своем блоге бывшая невестка Ющенко часто обнародует фото с зарубежных вечеринок с так называемыми сливками общества. Часто посещает Лиза и разные мероприятия в российской столице. Недавно в своем блоге она обнародовала фото с известной арт-выставки в Москве. Там бывшая украинка с двумя подругами позирует на фоне произведений искусства.

