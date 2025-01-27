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Бывшая пассия Путина закрутила новый роман с его любимым певцом

Екатерина Мизулина пока не прокомментировала произошедшее.

сегодня, 00:40
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Автор:
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Лиля Воробьева

В стране-оккупанте РФ ходят слухи о том, что известная путинистка Екатерина Мизулина может быть любовницей российского диктатора Владимира Путина. Более того, по распространенной информации, именно из-за нее Путин якобы разорвал отношения с Алиной Кабаевой.

Бывшая пассия Путина закрутила новый роман с его любимым певцом

Екатерина Мизулина и Шаман (фото из открытых источников)

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Мизулина сейчас закрутила роман с популярным российским певцом Шаманом, творчество которого особенно ценит сам Путин.

Недавно стало известно, что певец расстался со своей женой, и говорят, что причиной этого стало именно его тайное увлечение Мизулиной.

Поговаривают, что пару часто видят вместе. Они уже публично посещают театральные представления, светские мероприятия, а на днях даже были замечены во время совместных покупок в супермаркете.

"Вы видите нас вместе впервые, а вся страна уже давно это знает", — заявил Путинист Шаман в разговоре с российскими пропагандистами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новая пассия Путина пострадала во время эксперимента красоты . Вероятно, новая любовница президента Путина Екатерина Мизулина, одобряющая кровавую войну России в Украине, сообщила, что хотела отрезать свои волосы, потому что, мол, сожгла их Дайсоном.

"Сейчас вдруг захотелось отрезать волосы. Знаю, все будут отказывать", — написала россиянка на своей странице в социальных сетях.

Однако поклонница Путина все же сообщила, что не будет этого делать и даже обещает поделиться секретом, как быстро отрастить волосы.

"Вчера я расстроилась, поскольку оно сильно пострадало от стайлера Дайсон. Часть из них просто отломилась. Никогда не покупайте эту штуку, мой вам совет. Стоит кучу денег, еще больше вы потратите на спасение гривы. Такое уж во второй раз, в прошлый раз восстанавливало 2 года .Меня уже отказали стричься. Волосы у меня растет очень быстро, восстановится месяцы за 3-4", — завершила свое сообщение Екатерина Мизулина.



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Источник: http://eg.ru/showbusiness/4770602-shaman-i-ekaterina-mizulina-zasvetilis-vmeste-v-produktovom-015-24/
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