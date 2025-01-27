Бывшая пассия Путина закрутила новый роман с его любимым певцом

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Лиля Воробьева
В стране-оккупанте РФ ходят слухи о том, что известная путинистка Екатерина Мизулина может быть любовницей российского диктатора Владимира Путина. Более того, по распространенной информации, именно из-за нее Путин якобы разорвал отношения с Алиной Кабаевой.
Екатерина Мизулина и Шаман (фото из открытых источников)
Как пишут российские пропагандистские СМИ, Мизулина сейчас закрутила роман с популярным российским певцом Шаманом, творчество которого особенно ценит сам Путин.
Недавно стало известно, что певец расстался со своей женой, и говорят, что причиной этого стало именно его тайное увлечение Мизулиной.
Поговаривают, что пару часто видят вместе. Они уже публично посещают театральные представления, светские мероприятия, а на днях даже были замечены во время совместных покупок в супермаркете.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новая пассия Путина пострадала во время эксперимента красоты . Вероятно, новая любовница президента Путина Екатерина Мизулина, одобряющая кровавую войну России в Украине, сообщила, что хотела отрезать свои волосы, потому что, мол, сожгла их Дайсоном.
Однако поклонница Путина все же сообщила, что не будет этого делать и даже обещает поделиться секретом, как быстро отрастить волосы.
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