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Бывшая певица из Украины выдворила мужа-стриптизера из дома

Наташа Королева отселила Тарзана из дома из-за его увлечения живописью.

19 июня 2024, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывшая украинка Наташа Королева , живущая и работающая в стране-агрессорке РФ, жестко поступила с собственным мужем, поддерживающим путинский режим Тарзаном .

Бывшая певица из Украины выдворила мужа-стриптизера из дома

Наташа Королева (фото из открытых источников)

В эфире российского ТВ Тарзан рассказал, что жена отселила его из их дома, потому что его принадлежности для рисования, а еще сами картины заполнили все пространство внутри жилья.

"Наташа сказала: "Пристроим тебе в спортзал отдельную взятку". Мы можем убить двух зайцев. Наш дом старый, ему нужен ремонт, включая замену коммуникаций. Плюс пристроим мне помещение. И плюс пострадавший от меня зал будет ремонтироваться", — говорит мужчина. певицы.

При этом так называемое переселение Тарзана обошлось Наташе Королевой в 5 млн рублей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандальную певицу из Украины, развлекающую оккупантов, унизили в РФ . Российская знаменитость с украинскими корнями Наташа Королева попала в инцидент с телеведущей Лерой Кудрявцевой, уже более двух лет поддерживающей полномасштабную войну РФ в Украине. Звезды во время эфира одного из шоу поссорились. Ибо Кудрявцева называет поведение Королевой лицемерным. В частности, Королева отметила, что ей понравился один из номеров на шоу "ВИА Суперстар!", однако Кудрявцева об этом высказалась по-другому.

Кудрявцева, при этом, сказала, что не будет обманывать и говорить правду относительно выступлений участников. Далее она винит свою коллегу в "облизывании". Наташа Королева не промолчала и отреагировала на этот выпад со стороны телеведущей. И заявила, что хочет, что-то бросить в Кудрявцеву. Указывая на свой микрофон.


 



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