Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, Ирина Винер, которая была замужем за подсанкционным олигархом Алишером Усмановым, выразила свою поддержку президенту РФ Владимиру Путину. По слухам, именно она могла познакомить Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой.

Ирина Винер (фото из открытых источников)

В своем комментарии, опубликованном на YouTube-канале "Респиратор Бабушкина", Винер объяснила причины своего увлечения Путиным, в частности его "трудолюбием" и "выдержанностью".

"За преданность, за преданность своему делу. Очень уважаю нашего президента. Очень уважаю президента за его трудолюбие. За то, что он столько, сколько он работает, я считаю, что это бесчеловечные усилия. За его выдержанность.

Вот эти все осуждения, которые он выслушивает и выдерживает, он очень дипломатично всегда отвечает, не раздражается и не начинает какие-то гадости говорить. И, в общем-то, ведет правильную политику: у нас ВВП, почти нет долга, полные лавки еды", – заявила Винер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что старуха-настоящая любовница Путина на фоне слухов о своей "замене" пришла на инаугурацию и сделала заявление об Олимпиаде. Российская спортсменка со скандальной репутацией Алина Кабаева после "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина (по данным СМИ она много лет была его любовницей и даже якобы родила ему детей) сказала, что когда Минспорт страны-агрессорки РФ согласует участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024 без флага и гимна, последние поедут в Париж.

Кабаева ответила на вопрос журналиста, будет ли российский флаг подниматься на международных соревнованиях в течение ближайших 10 лет.

