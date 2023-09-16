Бывшим республикам СССР приготовиться: в Госдуме заявили о подготовке к новым войнам

У России амбициозные планы по тому, чтобы аннексировать все бывшие республики СССР. Поэтому уже сейчас нужно готовиться к тому, что война с Украиной будет далеко не последней. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью пропагандистскому каналу "Путин в Телеграм" сделал депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Евгений Федоров.

Евгений Федоров. Фото: из открытых источников

Депутат считает, что российская армия должна выполнить задачу по "возвращением в состав РФ" все бывших республик СССР. Захватнические планы Кремля Федоров назвал не "хотелками, а мерами по обеспечению мира".

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"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать или воевать с Россией — это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас — Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", — считает российский политик.

Впрочем, представитель "Единой России" считает, что есть еще способ, как избежать ожесточённых войн – это дипломатическим путем присоединить бывшие республики СССР, а сейчас независимые государства к России.

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