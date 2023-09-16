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Бывшим республикам СССР приготовиться: в Госдуме заявили о подготовке к новым войнам

Потенциальную оккупацию всех постсоветских республик депутат "Единой России" Федоров назвал "возвращением в состав РФ"

сегодня, 09:20 comments1479
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Кравцев Сергей
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У России амбициозные планы по тому, чтобы аннексировать все бывшие республики СССР. Поэтому уже сейчас нужно готовиться к тому, что война с Украиной будет далеко не последней. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью пропагандистскому каналу "Путин в Телеграм" сделал депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Евгений Федоров.

Бывшим республикам СССР приготовиться: в Госдуме заявили о подготовке к новым войнам

Евгений Федоров. Фото: из открытых источников

Депутат считает, что российская армия должна выполнить задачу по "возвращением в состав РФ" все бывших республик СССР. Захватнические планы Кремля Федоров назвал не "хотелками, а мерами по обеспечению мира".


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"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать или воевать с Россией — это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас — Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", — считает российский политик.

Впрочем, представитель "Единой России" считает, что есть еще способ, как избежать ожесточённых войн – это дипломатическим путем присоединить бывшие республики СССР, а сейчас независимые государства к России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Госдума РФ изменила правила воинского призыва в стране-агрессоре. Теперь в российскую армию могут призывать с 18 до 30 лет (ранее верхняя граница призыва составляла 27 лет), что позволяет дополнительно привлечь к войне около двух миллионов человек. Принят целый пакет документов, ужесточающих законодательство о военной службе (облегчающих призыв). Глава госдумовского Комитета по обороне Андрей Картаполов открыто признал, что закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. О чем говорят такие шаги российских властей? Что следует понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/EA_Video/779
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:43

Україна ніколи не змириться з існуванням Росії. Особливу небезпеку якраз представляють західні регіони які звикли жити транзитом. Твердження що їх забере Польща стратегічна помилка. Західні регіони ніколи не зможуть змиритися з втратою контролю над кордоном і транзитом, і ніколи не приймуть демократичного порядного життя.


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