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Бывший британский разведчик назвал имя преемника Путина, который сейчас воюет против Украины

Бывший британский разведчик Филип Инграм заявил, что Евгений Пригожин является потенциальным преемником российского диктатора

12 января 2023, 17:00 comments2033
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Автор:

Кравцев Сергей

Основатель и финансист частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, скорее всего, может стать преемником российского президента Владимира Путина. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Sky News" заявил бывший сотрудник британской военной разведки Филип Инграм.

Бывший британский разведчик назвал имя преемника Путина, который сейчас воюет против Украины

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Бывший сотрудник британской разведки заявил, назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на пост руководителя так называемой "специальной военной операции" в Украине было попыткой Путина придать большего веса Минобороны, тем самым уменьшив вес Пригожина, который "занимается своими делами".

Инграм отмечает, что сейчас Пригожин является "темной лошадкой". Его наемники участвуют во всех боевых действиях вокруг Бахмута и Соледара.

"Но у него есть прямая связь с Владимиром Путиным. Строго говоря, он должен работать под военным командованием, но он, похоже, поступает по-своему. Он берет на себя ответственность в самых разных областях. По сообщениям, он также является потенциальным преемником Путина в случае его выдвижения — и он открыто критикует как (Ред. – министра обороны РФ) Сергея Шойгу, так и Герасимова", — добавил бывший разведчик.

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Также издание "Комментарии" сообщало — после серии неудачных штурмов Бахмута, российские оккупанты бросили огромные силы на взятие Соледара всё на том же севере Донетчины. Их пропагандисты, а также глава ЧВК "Вагнера" Пригожин, наемники которого активно участвуют в этих боях, несколько раз заявляли о захвате Соледара. Однако, как уверяет министр обороны США Ллойд Остин, а также президент Украины Владимир Зеленский, эти данные не соответствуют действительности. О чем говорят маниакальные атаки россиян в Донецкой области и откровенное вранье пропагандистов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-dealing-with-an-internal-power-struggle-and-now-hes-acted-12541713?postid=5213604#liveblog-body
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