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Бывший главарь "ДНР" спрогнозировал распад РФ, рассказав, какая судьба ждет Путина

Террорист считает, что такой сценарий более чем реален сейчас

сегодня, 18:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Террорист и бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин считает, что механизм распада России в тех границах, что страна занимает сегодня, уже запущен. Он также уверен, что российского президента Владимира Путина ждет судьба Муаммара Каддафи. Как передает портал "Комментарии", об этом Стрелков заявил в одном из своих видео, посвященном войне в Украине.

Бывший главарь "ДНР" спрогнозировал распад РФ, рассказав, какая судьба ждет Путина

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

Гиркин заявил, что неправильно отпускать из страны звёзд шоу-бизнеса, которые публично выражают свою антивоенную позицию и критикую решения власти. Как пример Гиркин назвал Ивана Урганта, которому ФСБ позволила уехать из страны.

По словам боевика, Ургант вернулся в Россию, беспрепятственно продал своё имущество, забрал деньги и его при этом никто даже не попытался арестовать. ФСБ и МВД бездействуют.                                                              

Игорь Гиркин считает, что, если спецслужбы и дальше себя так будут вести, то Путин закончит в лучшем случае, как Милошевич, а в худшем, как Каддафи. Спецслужбист считает, что превращение России в Ливию, где все воюют против всех, более чем возможно. Причём с частичной иностранной оккупацией, что приведёт к полному распаду страны, без каких-либо перспектив восстановления.

Также, по словам Гиркина, самый большой враг России – это холод. Он может принести столько бед и жертв, сколько не принесла ни одна война.                                                       

Также издание "Комментарии" сообщало – главарь боевиков "ДНР" Пушилин наконец-то признал – одной России на Донбассе не справиться.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 18:06

Один з наративів, який повторюється УПА-кровожерливими пропагандистами і який дуже шкодить України: твердження що при розпаді Імперії будуть криваві події. СРСР розпався спокійно. Багато імперій також. Не лякайте світ і поневоленні народи. Катаклізмів не буде, буде швидкій розвиток.

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