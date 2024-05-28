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Бывший КГБист рассказал, может ли Путин под влиянием эмоций применить ядерное оружие

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко не сумасшедший, даже под давлением диктатора Владимира Путина он не нажмет на красную кнопку, сказал в эфире 24 канала, экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов

сегодня, 17:14
Автор:
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Ткачик Олеся
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Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли нажмет "ядерную кнопку" вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на самоубийственные заявления российского лидера и тесные отношения между Россией и Беларусью, отметил Сергей Жирнов.

Бывший КГБист рассказал, может ли Путин под влиянием эмоций применить ядерное оружие

Владимир Путин

При этом эксперт подчеркнул, что Лукашенко – хитрый и прагматичный руководитель, не желающий уничтожить себя в ядерном конфликте.

Кроме того, Сергей Жирнов отметил, что Путин может казаться безумным с его самоубийственными заявлениями, но у него есть дети и внуки. Жирнов верит, что люди, накапливавшие богатства в России со времен Ельцина, не желают, чтобы их миллиарды сгорели в ядерном пепле.

Жирнов подчеркнул, что Путин неоднократно принимал непопулярные и контрпродуктивные для себя решения. К примеру, его агрессия против Украины привела к расширению НАТО на Восток, включая присоединение Финляндии и Швеции. По словам эксперта, военные предупреждали кремлевского диктатора, что российская армия не готова к войне с Украиной, но Путин все равно начал эту самоубийственную кампанию, оказавшуюся катастрофическим для него, России и его режиму.

Жирнов также напомнил, что еще во время учебы в Краснознаменном институте КГБ СССР Путина характеризовали как человека, способного принимать нерациональные и опасные решения под влиянием эмоций. Эти черты сейчас демонстрирует лидер огромной страны с доступом к ядерному оружию, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России устроили истерику по поводу того, что страны НАТО, якобы, тренируются избивать по РФ тактическим ядерным оружием. В России даже допустили, что такой удар страны НАТО могут нанести в любой момент.




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Источник: https://24tv.ua/putin-pogrozhuye-yadernoyu-zbroyeyu-natisne-lukashenko-razom_n2564420
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