Бывший КГБист рассказал, может ли Путин под влиянием эмоций применить ядерное оружие

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли нажмет "ядерную кнопку" вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на самоубийственные заявления российского лидера и тесные отношения между Россией и Беларусью, отметил Сергей Жирнов.

Владимир Путин

При этом эксперт подчеркнул, что Лукашенко – хитрый и прагматичный руководитель, не желающий уничтожить себя в ядерном конфликте.

Кроме того, Сергей Жирнов отметил, что Путин может казаться безумным с его самоубийственными заявлениями, но у него есть дети и внуки. Жирнов верит, что люди, накапливавшие богатства в России со времен Ельцина, не желают, чтобы их миллиарды сгорели в ядерном пепле.

Жирнов подчеркнул, что Путин неоднократно принимал непопулярные и контрпродуктивные для себя решения. К примеру, его агрессия против Украины привела к расширению НАТО на Восток, включая присоединение Финляндии и Швеции. По словам эксперта, военные предупреждали кремлевского диктатора, что российская армия не готова к войне с Украиной, но Путин все равно начал эту самоубийственную кампанию, оказавшуюся катастрофическим для него, России и его режиму.

Жирнов также напомнил, что еще во время учебы в Краснознаменном институте КГБ СССР Путина характеризовали как человека, способного принимать нерациональные и опасные решения под влиянием эмоций. Эти черты сейчас демонстрирует лидер огромной страны с доступом к ядерному оружию, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России устроили истерику по поводу того, что страны НАТО, якобы, тренируются избивать по РФ тактическим ядерным оружием. В России даже допустили, что такой удар страны НАТО могут нанести в любой момент.



