Бывший мэр Владивостока, который должен был отсидеть 12 лет за взятки, пошел воевать против Украины

В РФ и дальше отправляют на линию фронта осужденных, среди которых можно встретить и крупных чиновников. В частности, информируют, что осужденный на 12 лет за коррупцию экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк принял решение рисковать своей жизнью, чтобы не отсиживать срок за наказание.

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк (фото из открытых источников)

Как сообщает "КоммерсантЪ" , ссылаясь на сообщения адвоката бывшего чиновника Александра Китаева, Гуменюк подписал контракт с российским Министерством обороны и отправится на фронт.

Как он заявил, экс-мэр Владивостока должен был еще 22 декабря 2023 явиться в воинскую часть по предписанию.

"Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов", — сообщил адвокат, но говорит, что он сейчас не владеет информацией, где сейчас находится его клиент.

Олег Гуменюк исполнял обязанности городского головы с 2018 года, а позже официально занимал этот пост с 2019 по 2021 годы. 18 января 2023 г. в суде его признали виновным в получении взяток на общую сумму 38 млн руб. (около 16 млн гривен) и должностное лицо должно было отбывать за решеткой 16,5 лет, но позже его приговор уменьшили до 12 лет. В тюрьме Гуменюк был меньше года.





Пользователи сети сомневаются, что Олег Гуменюк будет воевать на передовой.

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