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Бывший мэр Владивостока, который должен был отсидеть 12 лет за взятки, пошел воевать против Украины

В сети россияне сомневаются, что Олег Гуменюк попадет на передовую

14 января 2024, 23:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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В РФ и дальше отправляют на линию фронта осужденных, среди которых можно встретить и крупных чиновников. В частности, информируют, что осужденный на 12 лет за коррупцию экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк принял решение рисковать своей жизнью, чтобы не отсиживать срок за наказание.

Бывший мэр Владивостока, который должен был отсидеть 12 лет за взятки, пошел воевать против Украины

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк (фото из открытых источников)

Как сообщает "КоммерсантЪ" , ссылаясь на сообщения адвоката бывшего чиновника Александра Китаева, Гуменюк подписал контракт с российским Министерством обороны и отправится на фронт.

Как он заявил, экс-мэр Владивостока должен был еще 22 декабря 2023 явиться в воинскую часть по предписанию.

"Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов", — сообщил адвокат, но говорит, что он сейчас не владеет информацией, где сейчас находится его клиент.

Олег Гуменюк исполнял обязанности городского головы с 2018 года, а позже официально занимал этот пост с 2019 по 2021 годы. 18 января 2023 г. в суде его признали виновным в получении взяток на общую сумму 38 млн руб. (около 16 млн гривен) и должностное лицо должно было отбывать за решеткой 16,5 лет, но позже его приговор уменьшили до 12 лет. В тюрьме Гуменюк был меньше года.

Бывший мэр Владивостока, который должен был отсидеть 12 лет за взятки, пошел воевать против Украины - фото 2

Пользователи сети сомневаются, что Олег Гуменюк будет воевать на передовой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын безумного путиниста ушел в армию РФ, чтобы убивать украинцев. Скандальный российский актер-священник и путинист Иван Охлобыстин, недавно чуть не погибший на Донбассе. Сделал новое безумное заявление о том, что его старший сын Василий, родившийся в браке с Оксаной Арбузовой, решил пополнить ряды русской армии.



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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6453169
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