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Бывший министр иностранных дел РФ ответил, кто может заменить Лаврова

Андрей Козырев говорит, что Сергей Лавров был другим человеком

27 февраля 2025, 20:45
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Лиля Воробьева

В путинской России главным критерием назначения на должности является абсолютная лояльность к главе Кремля. Именно поэтому преемником действующего министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова может стать кто-либо, кто готов безоговорочно выполнять приказы Путина. Об этом в эксклюзивном интервью "Главкому" рассказал бывший министр иностранных дел России (1990–1996) Андрей Козырев.

Бывший министр иностранных дел РФ ответил, кто может заменить Лаврова

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос о возможном преемнике Лаврова, он отметил: "Даже дворник. Главное, чтобы у него не было совести. Даже дворник может сказать вам, что я не собираюсь участвовать в этом. А нужно найти того, кто скажет Путину только "да", и ничего больше".

Козырев также отметил, что уже многие годы не поддерживает связь ни с Лавровым, ни с помощником Путина Ушаковым: "…поэтому я ничего не могу сказать о них, они сейчас другие люди. Когда мы были младше, его [Лаврова] я рекомендовал тогдашнему министру иностранных дел Эдуарду Шеварднадзе назначить на мое место, когда я работал начальником управления [Управление международных организаций МИД], а он [Лавров] был заместителем руководителя соседнего управления. Все это было во времена СССР".

По словам Козырева, в прошлом он даже считал Лаврова своим единомышленником.

"Он стал совсем другим человеком. Он был моим соратником, разделял мою точку зрения. И даже иногда мне подсказывал, мол, в такой ситуации нужно действовать более решительно. Я видел его как человека-единомышленника, а не просто хорошего профессионала. Что с ним произошло, почему он совершил этот поворот на 180 градусов в своих взглядах, я не знаю. Мы с ним с тех пор практически не общались. Это вам нужно пригласить каких-нибудь психологов, чтобы понять, как вот у людей это происходит. Он был нормальным, веселым человеком. Когда был комсомольским лидером, вожаком, конечно, повторял всевозможные идеологические вещи. Все повторяли. Но вообще он был нормальным парнем, и в институте тоже. Мы проработали с ним четыре-пять лет. У него нормальная семья. Теперь я ничего о нем не знаю", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский министр, составлявший Будапештский меморандум , дал совет Зеленскому. Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев (1990–1996) посоветовал Украине приступить к тайной разработке ядерного оружия, чтобы обеспечить собственную безопасность. Именно он работал над Будапештским меморандумом.

Он также выразил сомнения относительно будущего Североатлантического альянса: "НАТО, возможно, сейчас распадается или находится в глубоком кризисе. Если кто-то считает, что вступление в Альянс гарантирует безопасность — ничего подобного". По словам Козырева, Украина должна тайно создавать ядерное оружие.



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Источник: https://glavcom.ua/country/politics/pershij-ministr-zakordonnikh-sprav-rosiji-pojasniv-khto-mozhe-stati-nastupnikom-lavrova--1047090.html
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