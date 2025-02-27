Бывший министр иностранных дел РФ ответил, кто может заменить Лаврова

В путинской России главным критерием назначения на должности является абсолютная лояльность к главе Кремля. Именно поэтому преемником действующего министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова может стать кто-либо, кто готов безоговорочно выполнять приказы Путина. Об этом в эксклюзивном интервью "Главкому" рассказал бывший министр иностранных дел России (1990–1996) Андрей Козырев.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос о возможном преемнике Лаврова, он отметил: "Даже дворник. Главное, чтобы у него не было совести. Даже дворник может сказать вам, что я не собираюсь участвовать в этом. А нужно найти того, кто скажет Путину только "да", и ничего больше".

Козырев также отметил, что уже многие годы не поддерживает связь ни с Лавровым, ни с помощником Путина Ушаковым: "…поэтому я ничего не могу сказать о них, они сейчас другие люди. Когда мы были младше, его [Лаврова] я рекомендовал тогдашнему министру иностранных дел Эдуарду Шеварднадзе назначить на мое место, когда я работал начальником управления [Управление международных организаций МИД], а он [Лавров] был заместителем руководителя соседнего управления. Все это было во времена СССР".

По словам Козырева, в прошлом он даже считал Лаврова своим единомышленником.

"Он стал совсем другим человеком. Он был моим соратником, разделял мою точку зрения. И даже иногда мне подсказывал, мол, в такой ситуации нужно действовать более решительно. Я видел его как человека-единомышленника, а не просто хорошего профессионала. Что с ним произошло, почему он совершил этот поворот на 180 градусов в своих взглядах, я не знаю. Мы с ним с тех пор практически не общались. Это вам нужно пригласить каких-нибудь психологов, чтобы понять, как вот у людей это происходит. Он был нормальным, веселым человеком. Когда был комсомольским лидером, вожаком, конечно, повторял всевозможные идеологические вещи. Все повторяли. Но вообще он был нормальным парнем, и в институте тоже. Мы проработали с ним четыре-пять лет. У него нормальная семья. Теперь я ничего о нем не знаю", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский министр, составлявший Будапештский меморандум , дал совет Зеленскому. Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев (1990–1996) посоветовал Украине приступить к тайной разработке ядерного оружия, чтобы обеспечить собственную безопасность. Именно он работал над Будапештским меморандумом.

Он также выразил сомнения относительно будущего Североатлантического альянса: "НАТО, возможно, сейчас распадается или находится в глубоком кризисе. Если кто-то считает, что вступление в Альянс гарантирует безопасность — ничего подобного". По словам Козырева, Украина должна тайно создавать ядерное оружие.