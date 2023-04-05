Бывший охранник Путина рассказал о его "спецпоезде" и резиденции

Осенью прошлого года работник Федеральной службы охраны президента (ФСО) Глеб Каракулов скрылся из РФ и рассказал о "спецпоезде" Путина.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Как рассказал Каракулов, он бывал в "неподготовленных" резиденциях Путина — местах, где глава Кремля останавливался в зависимости от того, как складывалась ситуация. Но другие сотрудники ФСО побывали и в известных резиденциях – одна из них находится в Сочи, где, как писали журналисты, хозяину Кремля принадлежит большая резиденция рядом с Черным морем.

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"Он [коллега] отвечает за радиосвязь и все объекты, которые планируются к посещению, он все их объезжает, проверяет. Я у него спрашиваю: дворец-то он есть? Он говорит: "Ну да, есть как бы. Туда частенько езжу, связь проверяю"", — сказал бывший сотрудник.

Как утверждает Каракулов, он занимался установлением спецсвязи и на президентский бронепоезд, о котором еще зимой этого года писали представители СМИ.

"Это поезд под президента. Он начал появляться у нас в расписании где-то, наверное, в 2014 или 2015 году. Выглядит как обычный поезд, совершенно такой же, как и все остальные, серые с красной полосой, поезда РЖД", — рассказал беглец-россиянин.

Как он продолжил, почаще использовать этот поезд начали еще два года назад. По словам Глеба Каракулова, наиболее любимой резиденцией, где Путин бывает чаще всего, экс-хранитель назвал Валдай.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин выступил перед Совбезом России и издал новые приказы своим "гауляйтерам" в Украине. "Украинские националисты" на оккупированных территориях Украины серьезно беспокоят российского президента Путина, пытающегося перевести свои преступления на нашу страну. Глава Кремля во время заседания Совбеза России, где присутствовали "гауляйтеры" из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, заявил, что "националисты" "продолжают накрывать города и поселки артиллерийскими и минометными обстрелами".