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Бывший работник КГБ назвал претендентов на место Путина

Кто станет преемником Путина. Наиболее ожидаемые варианты озвучил эксагент российской разведки и КГБ.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Бывший агент КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал, кто может стать следующим президентом России и заменит на этом посту Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "24 Канал".

Бывший работник КГБ назвал претендентов на место Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В России все больше новых слухов и информации о смерти Путина, его болезнях и двойниках. Таким образом, становится вопрос, кто может стать на место российского диктатора. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев близок к Путину и считается его вероятным преемником.


Сергей Жирнов отметил, что после бунта Пригожина для Путина любой человек может представлять угрозу.

"Когда Пригожин начал свой путч, Путина не вышел защищать никто. Люди, которые тогда надеялись на Патрушева, были разочарованы, потому что и Пригожин испугался взять власть, и Патрушев", — говорит Сергей Жирнов.

По словам Жирнова Кремль – это банка пауков, в которой каждый хочет стать самостоятельным игроком.

Помимо Патрушева бывший агент КГБ называет еще одну кандидатуру на место Путина – премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Несмотря на то, что Мишустин является более "техническим премьер-министром" и, по словам Жирнова, не имеет политического веса, именно он по конституции РФ становится руководителем России в случае смерти Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина заметили большую опухоль на щеке. Соответствующее видео попало в сеть. Пользователи издают разные версии по происхождению опухоли у Путина. Некоторые указывают на болезнь, другие двойников президента РФ, а третьи говорят о пластической операции Путина.

Также "Комментарии" писали об удивительном поведении президента России Владимира Путина, внезапно схватившегося за руку.



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Источник: https://24tv.ua/putin-smert-hto-mozhe-pretenduvati-mistse-prezidenta-rosiyi-nazvano_n2430068
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