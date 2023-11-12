Бывший работник КГБ назвал претендентов на место Путина

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Slava Kot
Бывший агент КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал, кто может стать следующим президентом России и заменит на этом посту Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "24 Канал".
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
В России все больше новых слухов и информации о смерти Путина, его болезнях и двойниках. Таким образом, становится вопрос, кто может стать на место российского диктатора. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев близок к Путину и считается его вероятным преемником.
Сергей Жирнов отметил, что после бунта Пригожина для Путина любой человек может представлять угрозу.
По словам Жирнова Кремль – это банка пауков, в которой каждый хочет стать самостоятельным игроком.
Помимо Патрушева бывший агент КГБ называет еще одну кандидатуру на место Путина – премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Несмотря на то, что Мишустин является более "техническим премьер-министром" и, по словам Жирнова, не имеет политического веса, именно он по конституции РФ становится руководителем России в случае смерти Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина заметили большую опухоль на щеке. Соответствующее видео попало в сеть. Пользователи издают разные версии по происхождению опухоли у Путина. Некоторые указывают на болезнь, другие двойников президента РФ, а третьи говорят о пластической операции Путина.
Также "Комментарии" писали об удивительном поведении президента России Владимира Путина, внезапно схватившегося за руку.
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