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Главная Новости Мир Россия Бывший российский министр убил жену и пытался зарезать себя: подробности жуткого убийства
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Бывший российский министр убил жену и пытался зарезать себя: подробности жуткого убийства

Мужчина нанес смертельные травмы своей жене в ходе бытовой ссоры

23 сентября 2021, 22:57
Автор:

Лиля Воробьева

Главу аграрного ведомства российской республики Тува Юрия Тит-оолу обвиняют в намеренной смерти жены. Именно после этого преступления бывший чиновник хотел покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает "Лента.ру", используя свои связи в среде российских правоохранителей.

Бывший российский министр убил жену и пытался зарезать себя: подробности жуткого убийства

Юрий Тит-оол убил жену и пытался совершить суицид (фото vk.com/gov.tuva)

Экс-министра обвиняют в намеренной смерти жены, которая имела место во время ссоры. Он избил ее, причинив тяжелое повреждение головы. Жена чиновника сразу умерла в квартире. Соседи подозреваемого министра рассказали, что женщина умоляла ей помочь. Затем он пытался лишить себя жизни.

По информации" Газеты.ру ", трагедия имела место 22 сентября. Местные полицейские, приехавшие на вызов, обнаружили в жилище женский труп. Возле него лежал бывший аграрный министр, что ранил себя ножом в грудь.

Журналисты издания "Лента. ру "пишут, что самоубийца сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Поэтому следователи не могут отнять у него объяснения. Правоохранители расследуют это преступление и уже осмотрели жилье семьи. Нашли несколько вещей совершенно в крови. Но не могут выяснить чем министр ударил покойную.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в России тату-мастер покончила с собой в прямом эфире . В России, в городе Зеленоград молодая горожанка публично совершила самоубийство. Сделала она это во время прямого эфира в социальных сетях. На видео, которое размещено в Интернете, можно увидеть, как молодая россиянка примостилась на конце балкона и повторяет слова песни группы ЛСП "Номера".


 


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/09/23/tuva2/
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