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Бывший соратник Путина попал в реанимацию на Сардинии: некоторые СМИ пишут об отравлении

В России говорят, что у Чубайса синдром Гийена-Барре

сегодня, 16:58
Автор:

Лиля Воробьева
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Бывший соратник Путина Анатолий Чубайс попал в больницу во время своего отдыха на Сардинии. В настоящее время российский политик находится в реанимации. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Corriere della Sera.

Бывший соратник Путина попал в реанимацию на Сардинии: некоторые СМИ пишут об отравлении

Анатолий Чубайс (фото из открытых источников)

Местные СМИ узнали, что у Анатолия Чубайс внезапно случилось неврологическое расстройство, ему стало плохо, поэтому его госпитализировали в больницу в городе Ольбия.

 Другое итальянское издание Repubblica пишет, что полиция проверяет тот факт, что российскому политику внезапно стала плохо. Следовательно, копы проверяют, не идет ли речь об отравлении. Однако, другие западные издания, ссылаясь на родных российского политика, пишут, что версия с отравлением не правдива.

 Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак, котора общается с родственниками Чубайса, написала в Telegram, что у политика синдром Гийена-Барре — редкая болезнь нервной системы, вызванная инфекцией.

 Что известно об Анатолии Чубайсе

Анатолий Чубайс – известный российский политик и чиновник. Он работал не только в государственных компаниях, но и в Правительстве. Также он является одним из идеологов экономических реформ 90-х годов в России. В 1996-1997 годах руководил Администрацией президента Ельцина, затем был министром финансов и первым заместителем премьер-министра РФ

 10 лет Анатолий Чубайс входил в Совет директоров РАО "ЕЭС России", а после ликвидации стал генеральным директором "Российской корпорации нанотехнологий". В 2011-2020 годах Чубайс занимал должность председателя совета правления "Роснано".

 Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России посадили за решетку директора академии, разрабатывающей военную технику.



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Источник: https://www.corriere.it/cronache/22_agosto_01/anatoly-chubais-ricoverato-era-vacanza-sardegna-ipotesi-avvelenamento-d372bbda-1164-11ed-987b-bc2e15ee3b43.shtml
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