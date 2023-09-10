Бывший ведущий "Рассмеши комика" предал Украину и поехал в Мариуполь снимать шоу для Кремля

Бывший телеведущий программы "Рассмеши комика " Дмитрий Шепелев запомнится всем позорной историей. Родившийся в Беларуси Шепелев построил карьеру в нашей стране и работал в совместном телепроекте с нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским, прибыл во временно оккупированный российскими захватчиками Мариуполь, пишет ТСН.

Дмитрий Шепелев (фото из открытых источников)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В городе ведущий хочет снимать новую российскую развлекательную программу с рассказами о животных "В кругу друзей", которою будет показывать пропагандистский канал Россия-1. В шоу Дмитрий Шепелев расскажет "о спасении животных из-под обстрелов в городе".

При этом, когда началась полномасштабная война, известный ведущий поддерживал нашу страну и даже извинялся: "Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Извините, друзья-украинцы, извините. Только такое не прощают", — говорил тогда телеведущий.

Учитывая решение Шепелева, вернуться в Россию и быть ведущим программы, которая будет выходить на пропагандистском канале, окровавленные российские деньги ему дороже многолетних дружеских связей с украинцами.

В РФ z-борцы вспомнили ведущему его высказывание о поддержке Украины. Так, первый заместитель главы комитета российской Госдумы по культуре Елена Драпеко называет выбор руководства канала вернуть Дмитрия Шепелева в эфир двуликим, потому что он позволил себе критиковать "спецоперацию".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса и фанатка Путина обвинила Бенюка и Роговцеву.