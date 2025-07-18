В Донецке вода идет раз в три дня. Беглый политик времен Януковича Олег Царев прокомментировал ситуацию с водой во временно оккупированном областном центре Донецкой области, в котором сейчас хозяйничает так называемая "власть ДНР".

Царев ностальгирует по украинскому Донецку: «был город роз, стал город кулечков в унитазе»

"Смывать унитаз никак. Обычное дело: дончане в унитаз кладут кулечек. И потом эти кулечки кто нормальный, в мусор. Кто нет — выбрасывает под окнами. С такими борются соседи. Видео и фото выкладывать не буду. Донецк в моей памяти — город роз. Образцовый город. Так было всегда, причем с советского времени, шахтерский регион был на особой норме снабжения. Так было всегда, но не сейчас. Трагедия", – пишет Царев, намекая, что при Украине город Донецк никогда не был в таком упадке, как сейчас.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывшего нардепа времен Януковича Олега Царева в России обвинили во лжи. Так, его пост в телеграм-канале в МИД РФ окрестили "фейком".

Царев вскрыл нелицеприятную информацию по поводу досуга российских дипломатов в Азербайджане и о том, что теперь у спецслужб той страны есть "терабайты разных пикантных материалов" с российскими чиновниками.

"Из кулуаров МИДа мне пишут, что азербайджанцы всегда умели выстраивать с российскими чиновниками то, что называется "дорогой дружбой" и задаривать чиновников и ЛОМов, которые всегда очень любили летать в Баку, т.к. возвращались оттуда якобы буквально навьюченные дорогими подарками. Что касается мужчин, то их там якобы так умело обласкивали и ублажали, что у тамошних спецслужб несколько терабайт разных пикантных материалов с нашими чиновниками", – пишет Царев, отмечая, что как раз в этом причина отсутствия резких заявлений.

В свою очередь в МИД РФ уже отреагировали на публикацию Царева, где назвали его пост "фейковым", а ему рекомендовали предоставить все имеющиеся у него сведения, о которых он упомянул, в российские правоохранительные органы.