Бывшего нардепа времен Януковича Олега Царева в России обвинили во лжи. Так, его пост в телеграмм-канале в МИД РФ окрестили "фейком".

«Подарки и проститутки»: Царев предположил, почему в России не могут резко ответить Азербайджану

Царев вскрыл нелицеприятную информацию по поводу досуга российских дипломатов в Азербайджане и о том, что теперь у спецслужб той страны есть "терабайты разных пикантных материалов" с российскими чиновниками.

"Из кулуаров МИДа мне пишут, что азербайджанцы всегда умели выстраивать с российскими чиновниками то, что называется "дорогой дружбой" и задаривать чиновников и ЛОМов, которые всегда очень любили летать в Баку, т.к. возвращались оттуда якобы буквально навьюченные дорогими подарками. Что касается мужчин, то их там якобы так умело обласкивали и ублажали, что у тамошних спецслужб несколько терабайт разных пикантных материалов с нашими чиновниками", – пишет Царев, отмечая, что как раз в этом причина отсутствия резких заявлений.

В свою очередь он отмечает, что критиковать Азербайджан за то, что он умеет выстраивать отношения с нужными им людьми, используя восточную щедрость и гостеприимство, не стоит. Нужно с них брать пример.

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть подобное мнение. Доношу своим читателям все имеющиеся точки зрения", – пишет пророссийский политик-беглец.

В свою очередь в МИД РФ уже отреагировали на публикацию Царева, где назвали его пост "фейковым", а ему рекомендовали предоставить все имеющиеся у него сведения, о которых он упомянул, в российские правоохранительные органы.

"Иначе всё это — сплетни", – резюмировали в МИД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия снова обвиняет Украину, теперь уже в собственном конфликте с Азербайджаном. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина будет якобы делать все возможное, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на "продолжение эмоциональных действий" в ситуации с РФ.