Carlsberg прекращает производство и продажу пива в России

Компания Carlsberg Group прекращает производство и продажу пива Carlsberg в Российской Федерации. Ранее компания ограничивалась только остановкой новых инвестиций. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Carlsberg Group.

Carlsberg - фото из открытых источкников

В то же время заводы Балтика, специализирующиеся на варке пива и долей которых владеет компания, продолжат работать.





Стоит отметить, что Carlsberg Group с 2008 года является мажоритарным владельцем заводов "Балтика" в России. В компании работает 8400 российских сотрудников, более 20% от их общего количества, отметили в компании.





"Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы "Балтика" будут управляться как отдельный бизнес с целью обеспечения наших сотрудников и их семей", — отмечается в сообщении компании.





Также всю прибыль, полученную в РФ, передадут на нужды Украины.





Напомним, в городе Мариуполь, окруженному войсками российского агрессора, от обезвоживания организма умерла местная маленькая жительница. В общем, с начала агрессии России на Украину, по состоянию на сегодняшний день, 8 марта, от военных действий захватчиков умерло 50 детей. Об этом сказал глава Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед представителями парламента Британии 8 марта. По словам украинского президента, сегодня, когда идет 13-й день войны, в окруженном россиянами Мариуполе умерла маленькая горожанка, причина – обезвоживание. От обезвоживания. Агрессоры не пропускают в город ни продовольствие, ни воду. Не хотят дать жильцам. Просто они заблокированы в подвалах. Я хочу, чтобы все узнали, там у мариупольцев нет воды. "За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великих мучеников. Это ужасно. Пустота вместо 50 вселенных, которые могли бы жить. А они их забрали, просто забрали", – рассказал Владимир Зеленский. Также глава Украины выразил благодарность британским властям за то, что помогает Украине и сделал призыв усилить санкции против РФ, чтобы прекратить войну.

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