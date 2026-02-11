Царский подарок для ВСУ: на какую глупость пошли в Кремле

Сложно сказать, чем именно руководствовались российские власти, отключая своим военным Телеграмм, но это решение стало по-настоящему царским подарком для ВСУ: россиянам на фронте просто вырубили всякую связь. Об этом рассказал журналист и политический обозреватель Иван Яковина.

Запрет Telegram. Фото: из открытых источников

"Я сначала думал, что это какая-то ошибка, но нет. Песков говорит, что это государственная политика. Похоже, что в Кремле и правда все думают, что российские солдаты обеспечены всем необходимым и запросто продолжат воевать и без Телеги", – отметил обозреватель.

Стоит отметить, ранее в Роскомнадзоре подтвердили, что применяют ограничения в отношении мессенджера Telegram на территории РФ. Это связывают с несоблюдением российского законодательства.

В то же время в московском суде рассматривают семь протоколов против Telegram. Все они составлены из-за отказа удалить запрещенный контент.

За это на Telegram могут быть наложены штрафы на общую сумму 64 млн рублей.

