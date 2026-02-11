Царський подарунок для ЗСУ: на яку дурість пішли у Кремлі

Важко сказати, чим саме керувалася російська влада, відключаючи своїм військовим телеграмам, але це рішення стало по-справжньому царським подарунком для ЗСУ: росіянам на фронті просто вирубали будь-який зв'язок. Про це розповів журналіст та політичний оглядач Іван Яковина.

Заборона Telegram. Фото: з відкритих джерел

"Я спочатку думав, що це якась помилка, але ні. Пєсков каже, що це державна політика. Схоже, що у Кремлі й справді всі думають, що російські солдати забезпечені всім необхідним і запросто продовжать воювати і без воза", – зазначив оглядач.

Варто зазначити, що раніше в Роскомнагляді підтвердили, що застосовують обмеження щодо месенджера Telegram на території РФ. Це пов'язують із недотриманням російського законодавства.

Водночас у московському суді розглядають сім протоколів проти Telegram. Усі вони складені через відмову видалити заборонений контент.

За це на Telegram можуть бути накладені штрафи на загальну суму 64 млн. рублів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — народний депутат Максим Бужанський прокоментував можливе блокування месенджера Telegram на території РФ, звернувши увагу на поведінку російських користувачів. Він зазначив, що українці часто бачать, як росіяни "ліплять схвальні смайли, вогники та інші серця під постами, де ми пишемо про прильоти ракет по наших містах, по житлових будинках, лікарнях та школах".

Також видання "Коментарі" повідомляло – засновник месенджера Telegram Павло Дуров виступив із різкою критикою нових законодавчих ініціатив уряду Іспанії, назвавши їх кроком до створення "держави стеження". Він відзначив безкомпромісну позицію компанії щодо захисту приватності: "Протягом усієї своєї історії Telegram не розкривав третім сторонам жодного байта даних повідомлень. І ми б швидше закрили весь проект, ніж будь-коли почали це робити".



