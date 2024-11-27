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ЦБ РФ планирует новые изменения: так плохо у России уже давно не было

Россия может вернуться на 20 лет назад, к началу правления Путина, из-за ухудшения состояния экономики.

сегодня, 11:07
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Slava Kot

Экономика России продолжает испытывать значительные потрясения из-за длительных военных расходов и падения курса рубля. В ответ на это Центробанк России планирует новые повышения ключевой ставки, чтобы сдержать инфляцию, бьющую многолетние рекорды.

ЦБ РФ планирует новые изменения: так плохо у России уже давно не было

Центробанк РФ. Фото из открытых источников

С лета 2023 года Центробанк РФ уже восемь раз повышал ключевую ставку и довел ее до самого высокого уровня с 2003 года – 21%. В конце октября финансовые учреждения РФ ожидали, что нынешний уровень ставки будет пиковым. Однако последние экономические данные спровоцировали пересмотр прогнозов.

Новое повышение ключевой ставки ожидается уже в декабре, когда ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку до 23%, а в феврале 2024 года – до 25%. Такой сценарий закладывается участниками межбанковского рынка, сообщают аналитики "Альфа-банка". Если ЦБ повысит ставку до 25%, это будет самый высокий показатель с 2000 года, когда Владимир Путин начал свой первый президентский срок.

Такие изменения связаны, прежде всего, с расходами России на войну против Украины, что спровоцировало значительную инфляцию в РФ. В период с 12 по 18 ноября рост цен достиг 0,37% за неделю, войдя в тройку самых высоких показателей за последние два года. В ноябре инфляция уже превысила показатели за август и сентябрь вместе взятые, достигнув 0,79%. Если такие темпы сохранятся, годовая инфляция России может достигнуть 12–13%.

Ключевая ставка – инструмент, который использует Центральный банк для управления экономикой. Это практически стоимость денег. Когда Центральный банк повышает ключевую ставку, кредиты для людей и бизнеса становятся более дорогими.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозах экспертов о том, сколько Россия сможет продолжать войну в Украине с учетом фактора российской экономики.

Также "Комментарии" писали о девальвации российского рубля, который стабильно идет ко дну.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2024/11/26/banki-prigotovilis-k-povisheniyu-stavki-tsb-do-25-a148760
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