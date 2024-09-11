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Цена вопроса – 70 млрд евро: Россия была разгромлена в суде ЕС

Суд ЕС отказался снять санкции с российского Национального депозитария

сегодня, 19:20
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Автор:
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Лиля Воробьева

  Европейский суд отклонил апелляцию Национального расчетного депозитария России (НРД) по отмене санкций Европейского Союза, введенных в 2022 году. Эти ограничения были наложены из-за участия НРД в финансировании российской военной агрессии против Украины. Судьи постановили, что НРД не смог убедительно доказать, что ЕС допустил ошибку, признав депозитарий системно важным финансовым институтом, играющим ключевую роль в финансовой системе России.

Цена вопроса – 70 млрд евро: Россия была разгромлена в суде ЕС

Замороженные активы РФ (фото из открытых источников)

Активы НРД, замороженные в Euroclear, составляют около 70 миллиардов евро и не используются для получения доходов. Общая сумма замороженных российских активов, включая активы Центробанка РФ, оценивается в 173 млрд евро. Это решение может стать основой использования этих активов в поддержку Украины, хотя решение еще может быть обжаловано высшей судебной инстанцией ЕС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина может не получить замороженные активы РФ. Западные партнеры задерживают выделение Украине денег из прибылей от замороженных российских активов.

Как пишет издание Bloomberg, украинские чиновники беспокоятся, что обещанные средства – 50 миллиардов долларов – в этом году могут не поступить в Украину. Об этом сообщили чиновники, знакомые с вопросом. Издание отмечает, что речь идет о кредите стран "Большой семерки", который будет выделяться под залог замороженных доходов с активов РФ.
  По информации Bloomberg, реализация плана затормозилась из-за требований США и риска того, что Венгрия замедлит принятие любого общеевропейского решения о поддержке Украины или санкций против России. В частности, Штаты требуют, чтобы ЕС каждые полгода продолжал замораживать активы наряду с более широкими санкциями против России, пока она не согласится на "справедливый мир".



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Источник: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-09/cp240137en.pdf
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