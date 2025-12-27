Ценовой удар по России: 2026 год начнется с массового подорожания

В России готовятся к новой волне резкого роста цен, которая накроет страну уже с начала 2026 года. Основная причина — повышение налогов и сборов, прежде всего, рост НДС с 20% до 22%, что автоматически закладывается в стоимость товаров и услуг.

Повышение цен в России в 2026 году

По оценкам Центробанк РФ , само повышение НДС прибавит к общему уровню цен около 0,8%. В Минфин РФ считают, что эффект будет еще больше — до 1%. При этом для отдельных категорий товаров, в частности импортных, электроники и техники, подорожание может составить 25–30%.

Продукты и алкоголь

Поставщики уже начали предупреждать торговые сети о повышении цен. Оптовые цены на продукты вырастут минимум на 2–3% из-за изменения НДС. Алкоголь подорожает еще более ощутимо: пиво — по меньшей мере на 4%, водка — на 7%, а недорогие вина могут вырасти в цене на 10–15%.









Непродовольственные товары и электроника



Из-за усиления таможенного контроля, новые сборы и обязательная маркировка техники цены на электронику могут вырасти на 25–35%. Больше всего подорожают смартфоны, бытовая техника и импортные товары.



Коммунальные услуги



Тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 13% – это рекордный показатель с начала полномасштабной войны. Повышение планируется в два этапа: в январе и октябре 2026 года.



Автомобили и обслуживание



Новые автомобили подорожают на 10–12% из-за повышения утильсбора и НДС. Подержанные автомобили — на 5–15%. Запчасти к концу года могут вырасти в цене примерно на 15%, что повлечет подорожание страховых полисов ОСАГО на 5–8% и техосмотра почти на 10%.



Связь и интернет



Операторы уже приступили к пересмотру тарифов. Мобильная связь, домашний интернет и даже безлимитные пакеты становятся более дорогими – компании объясняют это налогами, инфляцией и расходами на поддержку сетей.



Путешествия и авиабилеты



Авиабилеты в 2026 году могут подорожать в среднем на 20% даже без учета сезонных пиков. Кроме того, государство планирует ввести дополнительный сбор с каждого пассажира на реконструкцию аэродромов.



Банки и финансы



Отмена льгот по НДС для эквайринга приведет к росту комиссий. Банки также могут поднять цены на выпуск карт, смс-информирования и сократить бонусные программы.



Недвижимость

В новостройках квадратный метр подорожает в среднем на 6%, на вторичном рынке – на 10–12%. Причина – сокращение количества новых проектов и общий рост себестоимости строительства.

Аналитики, на которых ссылается Агентство , отмечают: совокупный эффект всех изменений означает системное снижение покупательной способности россиян и дальнейшее сжатие внутреннего рынка.



