Ціновий удар по Росії: 2026 рік почнеться з масового подорожчання

У Росії готуються до нової хвилі різкого зростання цін, яка накриє країну вже з початку 2026 року. Основна причина — підвищення податків і зборів, передусім зростання ПДВ із 20% до 22%, що автоматично закладається у вартість товарів і послуг.

Підвищення цін в Росії у 2026 році

За оцінками Центробанк РФ, саме підвищення ПДВ додасть до загального рівня цін близько 0,8%. У Мінфін РФ вважають, що ефект буде ще більшим — до 1%. При цьому для окремих категорій товарів, зокрема імпортних, електроніки та техніки, подорожчання може сягнути 25–30%.

Продукти та алкоголь

Постачальники вже почали попереджати торговельні мережі про підвищення цін. Оптові ціни на харчі зростуть мінімум на 2–3% через зміну ПДВ. Алкоголь подорожчає ще відчутніше: пиво — щонайменше на 4%, горілка — на 7%, а недорогі вина можуть зрости в ціні на 10–15%.









Непродовольчі товари та електроніка



Через посилення митного контролю, нові збори та обов’язкове маркування техніки ціни на електроніку можуть зрости на 25–35%. Найбільше подорожчають смартфони, побутова техніка та імпортні товари.



Комунальні послуги



Тарифи ЖКГ зростуть у середньому на 13% — це рекордний показник з початку повномасштабної війни. Підвищення планують у два етапи: у січні та жовтні 2026 року.



Автомобілі та обслуговування



Нові автомобілі подорожчають на 10–12% через підвищення утильзбору та ПДВ. Вживані авто — на 5–15%. Запчастини до кінця року можуть зрости в ціні приблизно на 15%, що потягне за собою подорожчання страхових полісів ОСАГО на 5–8% і техогляду майже на 10%.



Зв’язок і інтернет



Оператори вже почали перегляд тарифів. Мобільний зв’язок, домашній інтернет і навіть безлімітні пакети стають дорожчими — компанії пояснюють це податками, інфляцією та витратами на підтримку мереж.



Подорожі та авіаквитки



Авіаквитки у 2026 році можуть подорожчати в середньому на 20% навіть без урахування сезонних піків. Окрім цього, держава планує запровадити додатковий збір з кожного пасажира на реконструкцію аеродромів.



Банки та фінанси



Скасування пільг з ПДВ для еквайрингу призведе до зростання комісій. Банки також можуть підняти ціни на випуск карток, смс-інформування та скоротити бонусні програми.



Нерухомість

У новобудовах квадратний метр подорожчає в середньому на 6%, на вторинному ринку — на 10–12%. Причина — скорочення кількості нових проєктів і загальне зростання собівартості будівництва.

Аналітики, на яких посилається Агентство, зазначають: сукупний ефект усіх змін означає системне зниження купівельної спроможності росіян і подальше стискання внутрішнього ринку.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія дала сигнал про готовність погодитися на тимчасове припинення вогню, однак висунула умову, яка може стати новою точкою напруження в переговорах. Йдеться про проведення всеукраїнського референдуму щодо можливих територіальних поступок, повідомляє Axios з посиланням на джерела, залучені до переговорного процесу.



