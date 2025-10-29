Центробанк России признал, что россиянам нужно готовиться к худшему: какие 4 сценария

Центробанк России представил четыре сценария развития экономики. И ни один из них не предусматривает улучшения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Кремль. Фото: из открытых источников

Андрей Коваленко отметил, Центробанк России представил четыре сценария развития экономики, ни один из которых не предусматривает улучшения.

"Даже в "базовом" варианте — с нефтью по 55 долларов и без новых санкций — рост лишь 0,5-1%", — пояснил глава ЦПД.

В "рисковом" – официальная инфляция более 12%, падение ВВП до 3,5%, а истощение Фонда национального благосостояния уже в 2026-м.

По словам Андрея Коваленко, фактически, глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина признает, что, если не остановить войну и не начать переговоры — экономика РФ упадет.

"Это не прогноз – это предупреждение системы самой себе", — отметил Коваленко.

