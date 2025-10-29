Центробанк Росії визнав, що росіянам потрібно готуватися до гіршого: які 4 сценарії

Центробанк Росії представив чотири сценарії розвитку економіки. І жоден із них не передбачає поліпшення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка у Telegram.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Андрій Коваленко зазначив, що Центробанк Росії представив чотири сценарії розвитку економіки, жоден з яких не передбачає поліпшення.

"Навіть у "базовому" варіанті — з нафтою по 55 доларів та без нових санкцій — зростання лише 0,5-1%", — пояснив глава ЦПД.

У "ризиковому" – офіційна інфляція понад 12%, падіння ВВП до 3,5%, а виснаження Фонду національного добробуту вже 2026-го.

За словами Андрія Коваленка, фактично голова Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна визнає, що, якщо не зупинити війну і не почати переговори — економіка РФ впаде.

"Це не прогноз — це попередження системи самої себе", — зазначив Коваленко.

