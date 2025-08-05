Цены на бензин в РФ бьют рекорды: что произошло

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий нефтяной компании "Роснефть", остановил около половины перерабатывающих мощностей. Причина – массированная атака украинских беспилотников. Трудности в работе НПЗ привели к тому, что цены на бензин в Российской Федерации резко начали повышаться.

Цены на топливо в России. Фото: из открытых источников

Издание Reuters пишет, что, по словам источников, после атаки беспилотников 2 августа остановлены две установки первичной переработки нефти — ЦДУ-3 мощностью 8 600 тонн в сутки и ЦДУ-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.

Таким образом на Рязанском НПЗ работает установка первичной переработки нефти ЦДУ-6 мощностью 23 200 тонн в сутки – по факту это меньше, чем половина от суммарной мощности.

Аналитики отмечают, что в 2024 году завод переработал 13,1 млн тонн нефти, выпустил 2,3 млн тонн автобензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива, 4,2 млн тонн мазута и 1 млн тонн авиакеросина.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на вторник 5 августа неопознанные дроны атаковали железнодорожную станцию Тацинская, что в Ростовской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 2 августа в ряде регионов России раздались сильные взрывы, сопровождавшиеся работой систем противовоздушной обороны агрессора. Местные сообщали об атаке беспилотников и крупных пожарах на нефтеперерабатывающих заводах, взрывах на радиозаводах и возле военного аэродрома.

В социальных сетях появились видео крупного пожара, вероятно, на территории Новокуйбишевского НПЗ в Самарской области. На кадрах слышны звуки, похожие на работу беспилотников и работу систем противовоздушной обороны. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар беспилотников по Новокуйбишевску.



