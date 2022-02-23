Цены на нефть выросли из-за российской агрессии

Во вторник, 22 февраля, цены на нефть достигли самого высокого уровня с 2014 года после того, как президент России Владимир Путин в своих указах о признании независимости террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" поручил Минобороны РФ ввести российские войска в ОРДЛО. Об этом сообщает Reuters. В США заявили, что Вашингтон вместе с европейскими союзниками готовы объявить новые санкции против России.

Нефть - фото из открытых источников

Стоимость нефти марки Brent выросла на $1,17 или 1,2% до $95,61 за баррель в понедельник утром. Ранее в октябре 2014 года был достигнут самый высокий пик – $96,16. В то же время, американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на $1,41, или 1,5%, до $94,51 за баррель, колеблясь около максимума $94,9 за баррель, пика с сентября 2014 года. Ранее 17 января стоимость нефти выросла до максимума с октября 2018 года. Инвесторы делали ставку на ограниченность мировых предложений. Однако сдержанность основных производителей частично компенсирована ростом производства в Ливии.

Напомним, в четверг, 27 января, нефть увеличила рост до семилетнего максимума выше 90 долларов за баррель, поскольку кризис в Украине посеял сомнения в том, что Федеральная резервная система США усилит монетарную политику. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 89 центов, или на 1%, до 90,85 доллара за баррель в 12:17 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть США West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 87 центов или на 1% до $88,22.

Цены на нефть выросли 26 января, когда Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые за семь лет на фоне напряженности между Россией и Западом. Россия, второй по величине производитель нефти в мире, и Запад враждуют через Украину, разжигая опасения прерывания поставок энергоносителей в Европу. Оба контракта были ниже в начале торгов после того, как Федеральная резервная система США заявила в среду, что, вероятно, повысит процентные ставки в марте и планирует прекратить покупку облигаций этого месяца в борьбе за укрощение инфляции.

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