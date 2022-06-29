Цены на российскую нефть пошли вверх: кто в мире играет на стороне Путина

Рыночная цена российской нефти марки Urals выросла на 15 долларов и достигла отметки в 90 долларов за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Нефть. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что частичное нефтяное эмбарго Запада на российскую нефть пока что малоэффективно и не дает желаемого результата. А все из-за того, что на стороне России фактически играют страны Азии. Они помогают России наполнять бюджет и даже увеличивать прибыль от продажи энергоресурсов.

Как пишет издание, в последнее время появилось много небольших торговых домов, желающих вести дела с Россией, что помогает сохранить потоки нефти в Азиатский регион.

Рыночная цена нефти не учитывает дисконты, с которыми сейчас продается Urals. Дисконты достигают до 30% от рыночной цены из-за нежелания многих трейдеров иметь дело с ресурсами из страны-агрессора.

Как пишет издание, спрос на российскую нефть в азиатском регионе сохраниться даже в случае введения, в качестве санкций, потолка цены (price cap) на Urals.

Отметим, война в Украине и санкции против России привели к тому, что многие западные покупатели российской нефти, такие как Shell, прекратили новые спотовые закупки. Нефтепереработчики в Европе все меньше хотят перерабатывать российскую нефть.

Отмечается, что это уже подорвало российский экспорт, хотя закупки Индией и Турцией частично компенсировали недостаток. Продажи в Китай также продолжаются.

Согласно плану отгрузки, объемы "Роснефти" и "Газпром нефти" в апреле составили 29 млн баррелей, или почти 1 млн баррелей в сутки, что составляет более 40% от общего объема экспорта сырой нефти марки Urals из западных портов России в апреле.

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