В России цензура продолжает расширяться на новые сферы, и на этот раз ограничения коснулись не только медиа или политики, но культуры и спорта. Под запреты попадают фанатские баннеры на стадионах, а также произведения классической литературы, еще недавно считавшиеся частью образовательной базы. Ситуация демонстрирует новый уровень контроля, который все больше влияет на повседневную жизнь .

В России вводятся новые запреты: под ударом фанаты на стадионах и произведения классиков

Как сообщают " Комментарии ", об этом свидетельствуют данные Службы внешней разведки Украины. Новые правила вводят дополнительные ограничения, которые могут трактоваться максимально широко.

Фанаты под контролем

Обновленные нормы поведения на спортивных мероприятиях предусматривают запрет баннеров и флагов, которые могут якобы противоречить традиционным ценностям или кого-то оскорблять. При этом формулировки остаются размытыми.

Это означает, что под ограничение может попасть практически любая символика или надпись , если она будет признана нежелательной. Также расширен перечень запрещенных высказываний – теперь под них подпадают даже формулировки по социальным группам.

Фактически это создает условия для произвольного применения правил и усиления контроля за болельщиками.

Классика под маркировкой "18"

Особое внимание привлекает ситуация с литературой. После изменений в законодательстве, касающихся упоминаний о наркотиках, издатели начали массово маркировать книги пометкой "18".

Под это ограничение попали даже произведения классиков – в частности, Александра Пушкина и Антона Чехова , традиционно входящих в школьную программу.

Единого официального списка запрещенных книг нет, однако издательства самостоятельно вводят ограничения во избежание штрафов. Такая практика фактически означает расширение самоцензуры.

Что стоит за новыми ограничениями

Эксперты обращают внимание, что подобные решения свидетельствуют о системном усилении контроля в стране. Размытые формулировки позволяют властям влиять на разные сферы – от культуры до поведения граждан в публичном пространстве .

В то же время распространение цензуры на классическую литературу вызывает особый резонанс, ведь речь идет о произведениях, десятилетиями считавшихся основой образования.

