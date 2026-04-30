Проніна Анна
В России цензура продолжает расширяться на новые сферы, и на этот раз ограничения коснулись не только медиа или политики, но культуры и спорта. Под запреты попадают фанатские баннеры на стадионах, а также произведения классической литературы, еще недавно считавшиеся частью образовательной базы. Ситуация демонстрирует новый уровень контроля, который все больше влияет на повседневную жизнь .
В России вводятся новые запреты: под ударом фанаты на стадионах и произведения классиков
Как сообщают " Комментарии ", об этом свидетельствуют данные Службы внешней разведки Украины. Новые правила вводят дополнительные ограничения, которые могут трактоваться максимально широко.
Обновленные нормы поведения на спортивных мероприятиях предусматривают запрет баннеров и флагов, которые могут якобы противоречить традиционным ценностям или кого-то оскорблять. При этом формулировки остаются размытыми.
Это означает, что под ограничение может попасть практически любая символика или надпись , если она будет признана нежелательной. Также расширен перечень запрещенных высказываний – теперь под них подпадают даже формулировки по социальным группам.
Фактически это создает условия для произвольного применения правил и усиления контроля за болельщиками.
Особое внимание привлекает ситуация с литературой. После изменений в законодательстве, касающихся упоминаний о наркотиках, издатели начали массово маркировать книги пометкой "18".
Под это ограничение попали даже произведения классиков – в частности, Александра Пушкина и Антона Чехова , традиционно входящих в школьную программу.
Единого официального списка запрещенных книг нет, однако издательства самостоятельно вводят ограничения во избежание штрафов. Такая практика фактически означает расширение самоцензуры.
Эксперты обращают внимание, что подобные решения свидетельствуют о системном усилении контроля в стране. Размытые формулировки позволяют властям влиять на разные сферы – от культуры до поведения граждан в публичном пространстве .
В то же время распространение цензуры на классическую литературу вызывает особый резонанс, ведь речь идет о произведениях, десятилетиями считавшихся основой образования.
