У Росії цензура продовжує розширюватися на нові сфери, і цього разу обмеження торкнулися не лише медіа чи політики, а й культури та спорту. Під заборони потрапляють фанатські банери на стадіонах, а також твори класичної літератури, які ще недавно вважалися частиною освітньої бази. Ситуація демонструє новий рівень контролю, який дедалі більше впливає на повсякденне життя.

У Росії вводять нові заборони: під ударом фанати на стадіонах і твори класиків

Як повідомляють "Коментарі", про це свідчать дані Служби зовнішньої розвідки України. Зазначається, що нові правила вводять додаткові обмеження, які можуть трактуватися максимально широко.

Фанати під контролем

Оновлені норми поведінки на спортивних заходах передбачають заборону банерів і прапорів, які можуть нібито суперечити “традиційним цінностям” або когось ображати. При цьому формулювання залишаються розмитими.

Це означає, що під обмеження може потрапити практично будь-яка символіка або напис, якщо його визнають небажаним. Також розширено перелік заборонених висловлювань – тепер під них підпадають навіть формулювання щодо соціальних груп.

Фактично це створює умови для довільного застосування правил і посилення контролю над уболівальниками.

Класика під маркуванням “18+”

Окрему увагу привертає ситуація з літературою. Після змін у законодавстві, що стосуються згадок про наркотики, видавці почали масово маркувати книги позначкою “18+”.

Під це обмеження потрапили навіть твори класиків – зокрема Олександра Пушкіна та Антона Чехова, які традиційно входять до шкільної програми.

Єдиного офіційного списку заборонених книг немає, однак видавництва самостійно вводять обмеження, щоб уникнути штрафів. Така практика фактично означає розширення самоцензури.

Що стоїть за новими обмеженнями

Експерти звертають увагу, що подібні рішення свідчать про системне посилення контролю в країні. Розмиті формулювання дозволяють владі впливати на різні сфери – від культури до поведінки громадян у публічному просторі.

Водночас поширення цензури на класичну літературу викликає особливий резонанс, адже йдеться про твори, які десятиліттями вважалися основою освіти.

