Церковь в России уволила священника, который отказался молиться за победу над Украиной

В России в Новосибирской области уволили протоиерея Вадима Перминова после отказа читать молитву за победу России над Украиной. Сообщается, что решение об увольнении было принято после того, как он публично отказался от чтения молитвы за "Святую Русь" в преддверии Пасхи.

В РФ уволили священника за отказ молиться за победу над Украиной

По информации УНИАН, Перминов, действуя в соответствии со своими религиозными убеждениями и совестью, заявил, что молиться за победу в войне, которую он считает братоубийственной, противоречит его вере. Свою позицию он оформил в виде официального письма, адресованного Новосибирской митрополии и лично патриарху, заявив, что не может исполнять молитву, нарушающую его религиозные принципы.

“Руководствуясь Писанием, перед которым я принес присягу, и своей совестью, считаю для себя неприемлемым молиться за победу в братоубийственной войне между православными христианами", — написал протоиерей.

В ответ на его действия, Каинская епархия провела собрание, на котором, несмотря на отсутствие Перминова по состоянию здоровья, было принято решение об увольнении протоиерея, запрете на служение, преподавание и ношение церковных символов, включая Крест.

Сам протоиерей комментирует ситуацию с философским спокойствием: "Мне грустно и легко; печаль моя светлая". Он продолжает посещать другие приходы и получает поддержку от части общины, которая считает его действия выражением смелости и преданности своим убеждениям.

Напомним “Комментарии” писали, что в России, военный суд вынес приговор трем сыновьям священника из Липецка, Игоря Ащеулова, за попытку уехать в Украину и присоединиться к легиону "Свобода России", который запрещен в стране. Старший брат, 24-летний Иоанн, получил 17,5 года заключения, а его младшие братья, Алексей и Тимофей, по 17 лет каждый.