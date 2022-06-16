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Часики тикают: у Путина угрожающе отреагировали на визит Макрона, Шольца и Драги в Киев

В России считают, что визит европейских лидеров в Киев не приближает Украину к миру

сегодня, 13:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в последнее время заметно активизировался в информационном пространстве и имеет все основания выбиться в лидеры во внутреннем рейтинге ТОП-спикеров Кремля, которые делают самые одиозные, порой сумасшедшие заявление. Так сегодня экс-премьер-министр РФ оперативно отреагировал на визит лидеров Германии Франции Италии Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Марио Драги в Киев, написав у себя в Twitter, что это никак не приближает Украину к миру.

Часики тикают: у Путина угрожающе отреагировали на визит Макрона, Шольца и Драги в Киев

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Дмитрий Медведев попытался обидеть европейских лидеров, назвал тех "ценителями лягушек, ливера и макарон", которые любят посещать столицу Украины, а пользы от этого никакой.                 

Медведев отметил, что лидеры ЕС пообещали вступление Украине в союз, старые гаубицы, выпили водки и поездом, как и 100 лет назад, отправились домой, у них ведь всё в порядке, вот только Украину такой визит к миру никак не приближает, а время идет.

Отметим, сегодня с визитом в Киев прибыли лидеры четырёх европейских государств – Франции, Италии, Германии ы Румынии. Главная цель их визита – продемонстрировать президенту Украины и всему украинскому народу. Что Европейский Союз полностью на стороне Украины в войне с Россией, а также то, что европейское сообщество готов и дальше поддерживать Украину.                                                                                

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Источник: https://twitter.com/MedvedevRussia/status/1537362563243048962
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