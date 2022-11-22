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Чего боится президент России Владимир Путин

У Путина несколько страхов, но самые главные из них это смерть и собственная слабость

сегодня, 13:25
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Автор:

Slava Kot

Политический деятель и военный обозреватель Марк Фейгин рассказал, какие наибольшие страхи имеет Владимир Путин и понимает ли происходящие в мире события. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Марка Фейгина изданию Onet.

Чего боится президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Фейгин считает, что Путин на самом деле не осознает происходящих на войне событий, а просто доверяет своим ощущениям.

"Он не понимает некоторых вещей. Некоторые он отрицает, а другие ему просто трудно принять. Иногда он действительно доверяет собственной интуиции, которая, по его мнению, никогда его не подводила", – отмечает Марк Фейгин.

Также известный блоггер говорит о старости российского диктатора. Фейгин отмечает, что у Путина есть много страхов, среди которых главные – смерть и слабость.

"Нельзя забывать, что Путин стареет. Проще говоря, он стар. Кроме того, он полон нервов и страхов. Он боится не только смерти, но и собственной слабости. Он ужасается собственного возраста", — говорит Фейгин о величайших страхах Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о том, как исчезнет Российская Федерация. Фейгин приводит пример СССР. Блогер считает, что республики РФ не захотят иметь санкции, которые наложили на Россию, а потому будут пытаться стать более независимыми, что в итоге приведет к глобальному распаду Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о том, кто заменит Владимира Путина по посту президента России. Вероятно, это будет премьер-министр Российской Федерации. Такой вариант может быть приемлем для Европейского Союза, ведь российский политик официально не говорит об агрессивных действиях РФ против Украины.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/co-czeka-rosje-po-putinie-to-bylaby-akceptowalna-opcja-dla-europy/cphfnwr
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