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Чего боится Путин: СМИ узнали, почему Нацгвардия в Москве в полной боеготовности

Президент России Путин боится военного переворота: Нацгвардия в Москве в полной боеготовности, сообщает The Mirror

сегодня, 17:35
Автор:

Кравцев Сергей
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18-тысячное подразделение начало блокировать выезды и проводить аресты в российской столице. ОДОН — подразделение внутренней охраны быстрого реагирования МВД, которое в военное время отвечает за охрану гособъектов в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Mirror".

Чего боится Путин: СМИ узнали, почему Нацгвардия в Москве в полной боеготовности

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин разместил в Москве Отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН) на фоне опасений госпереворота, об этом сообщает "The Mirror" со ссылкой на источники в украинской разведке.

Есть информация разведки о том, что подразделение ОДОН усилило охрану Москвы, и что все военные подразделения приведены в полную боеготовность.

Читайте также на портале "Комментарии" — в понедельник, 10 октября, российский диктатор Владимир Путин дистанционно выступил на Совбезе РФ с рядом безумных заявлений. Среди прочего, уверял, что именно Киев давно использует террористические методы, что СБУ уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС, что Украина пыталась подорвать "Турецкий поток". Также уверял, что "по предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины". У утверждал, что "в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз". О чем говорят подобного рода путинские заявления? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев издевательски прокомментировал ракетный обстрел Украины.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/putin-deploys-elite-guard-moscow-28195064
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