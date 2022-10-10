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Почему Путин попытался оправдаться за теракты в Украине – о чем говорят новые угрозы диктатора

Президент РФ попытался обвинить украинцев в том, что уже не одно десятилетие делает сама Россия

сегодня, 15:37
Автор:

Кравцев Сергей
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В понедельник, 10 октября, российский диктатор Владимир Путин дистанционно выступил на Совбезе РФ с рядом безумных заявлений. Среди прочего, уверял, что именно Киев давно использует террористические методы, что СБУ уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС, что Украина пыталась подорвать "Турецкий поток". Также уверял, что "по предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины". У утверждал, что "в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз". О чем говорят подобного рода путинские заявления? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Почему Путин попытался оправдаться за теракты в Украине – о чем говорят новые угрозы диктатора

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спецоперация российских спецслужб по подрыву Крымского моста нанесла ошеломительный удар по "ключевой скрепе" путинского режима

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин рассуждает так:

"Власть Владимира Путина и его миньонов держится на символических столпах. Вера россиян в ее непоколебимость является "ключевой скрепой", на которой держится весь режим. Спецоперация российских спецслужб по подрыву Крымского моста (а я уверен, что это была именно она) нанесла ошеломительный удар, в первую очередь, по этой "ключевой скрепе". По достоинству Путина и его легитимности в глазах народа".

Это, поясняет эксперт, для кремлевского режима – самый страшный удар. И в российских спецслужбах об этом точно знали. Поэтому Крымский мост и был взорван, уверен Дмитрий Золотухин.

"Преждевременное ракетное извержение Суровикина (новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине – прим. ред.) стало демонстрацией уязвимости и хрупкости путинской власти, – считает эксперт. – Такой себе – взрывной виагрой для импотентного старичка. Однако, для импотентных старичков виагра действует только пока ее принимаешь. А количество ракет у России заканчивается. Так что, "ключевая скрепа" Путина неизбежно повиснет на пол-шестого. И сейчас это видит уже весь мир!".

Сегодняшние путинские заявления, массовый ракетный удар по критической инфраструктуре в Украине выглядит как истерика

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко напоминает старое правило – обвинить врага в том, что делаешь или собираешься делать сам. Этим правилом, подчеркивает он, россияне пользуются всё время.

"Заявили, что украинцы готовят террористические атаки – и тут же сами обстреляли мирное население. Это шаблон, по которому они постоянно работают. То есть, каждый раз, когда РФ в чём-то обвиняет Украину, значит, именно это намеревается сделать сама страна-агрессор, – поясняет эксперт. – Когда Путин заявляет о том, что Украина якобы атакует Курскую АЭС, это отвод глаз от проблемы с Запорожской АЭС, которую оккупировали россияне. И где создается множество рисков. Что касается якобы попыток Украины подорвать "Турецкий поток" – это отвод глаз от того, что "Северный потоки" взорвали сами россияне (в чём, кажется, уже мало кто сомневается)".

Мы видим, отмечает эксперт, продолжение традиционной российской политики перекладывания с больной головы на здоровую.

"Постоянное применение такой тактики россиянами нивелирует их пропагандистские потуги, – считает Андрей Ерменко. – Веры им нет уже практически во всём мире. Как пастушку, который то и дело кричал "Волки! Волки!". И сегодняшние путинские заявления, массовый ракетный удар по критической инфраструктуре в Украине, по мирным городам, выглядит как истерика, попытка остановить развал системы управления в самой стране-агрессоре".

Путин нарушил неписаный договор с россиянами

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько называет путинские заявления бредовыми. И подчеркивает, что авторитет кремлевского диктатора сильно пострадал в результате ряда военных поражений.

"Он нарушил неписаный договор с россиянами, согласно которому режим вступает в войны, но при этом простых россиян это не затрагивает. Однако началась мобилизация. Со всеми вытекающими", – отмечает эксперт.

По его словам, массовые ракетные атаки на Украину сегодня — это, в частности, картинка для россиян, особенно для прослойки российских нацистов, требующих больше крови, желающих стереть Украину с лица земли.

"Они, наверняка, являются едва ли не самой большой угрозой для власти Путина. И этим радикалам он пытается доказать, что его авторитет – на месте, что он дальше готов без разбора убивать, – поясняет Александр Солонько. – Но это всё равно происходит на фоне того, что ВСУ выбивают россиян с оккупированных украинских территорий. И на сколько хватит эффекта этой картинки – сказать сложно".

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Источник: https://comments.ua/
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