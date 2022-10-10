Почему Путин попытался оправдаться за теракты в Украине – о чем говорят новые угрозы диктатора

В понедельник, 10 октября, российский диктатор Владимир Путин дистанционно выступил на Совбезе РФ с рядом безумных заявлений. Среди прочего, уверял, что именно Киев давно использует террористические методы, что СБУ уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС, что Украина пыталась подорвать "Турецкий поток". Также уверял, что "по предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины". У утверждал, что "в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз". О чем говорят подобного рода путинские заявления? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спецоперация российских спецслужб по подрыву Крымского моста нанесла ошеломительный удар по "ключевой скрепе" путинского режима

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин рассуждает так:

"Власть Владимира Путина и его миньонов держится на символических столпах. Вера россиян в ее непоколебимость является "ключевой скрепой", на которой держится весь режим. Спецоперация российских спецслужб по подрыву Крымского моста (а я уверен, что это была именно она) нанесла ошеломительный удар, в первую очередь, по этой "ключевой скрепе". По достоинству Путина и его легитимности в глазах народа".

Это, поясняет эксперт, для кремлевского режима – самый страшный удар. И в российских спецслужбах об этом точно знали. Поэтому Крымский мост и был взорван, уверен Дмитрий Золотухин.

"Преждевременное ракетное извержение Суровикина (новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине – прим. ред.) стало демонстрацией уязвимости и хрупкости путинской власти, – считает эксперт. – Такой себе – взрывной виагрой для импотентного старичка. Однако, для импотентных старичков виагра действует только пока ее принимаешь. А количество ракет у России заканчивается. Так что, "ключевая скрепа" Путина неизбежно повиснет на пол-шестого. И сейчас это видит уже весь мир!".

Сегодняшние путинские заявления, массовый ракетный удар по критической инфраструктуре в Украине выглядит как истерика

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко напоминает старое правило – обвинить врага в том, что делаешь или собираешься делать сам. Этим правилом, подчеркивает он, россияне пользуются всё время.

"Заявили, что украинцы готовят террористические атаки – и тут же сами обстреляли мирное население. Это шаблон, по которому они постоянно работают. То есть, каждый раз, когда РФ в чём-то обвиняет Украину, значит, именно это намеревается сделать сама страна-агрессор, – поясняет эксперт. – Когда Путин заявляет о том, что Украина якобы атакует Курскую АЭС, это отвод глаз от проблемы с Запорожской АЭС, которую оккупировали россияне. И где создается множество рисков. Что касается якобы попыток Украины подорвать "Турецкий поток" – это отвод глаз от того, что "Северный потоки" взорвали сами россияне (в чём, кажется, уже мало кто сомневается)".

Мы видим, отмечает эксперт, продолжение традиционной российской политики перекладывания с больной головы на здоровую.

"Постоянное применение такой тактики россиянами нивелирует их пропагандистские потуги, – считает Андрей Ерменко. – Веры им нет уже практически во всём мире. Как пастушку, который то и дело кричал "Волки! Волки!". И сегодняшние путинские заявления, массовый ракетный удар по критической инфраструктуре в Украине, по мирным городам, выглядит как истерика, попытка остановить развал системы управления в самой стране-агрессоре".

Путин нарушил неписаный договор с россиянами

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько называет путинские заявления бредовыми. И подчеркивает, что авторитет кремлевского диктатора сильно пострадал в результате ряда военных поражений.

"Он нарушил неписаный договор с россиянами, согласно которому режим вступает в войны, но при этом простых россиян это не затрагивает. Однако началась мобилизация. Со всеми вытекающими", – отмечает эксперт.

По его словам, массовые ракетные атаки на Украину сегодня — это, в частности, картинка для россиян, особенно для прослойки российских нацистов, требующих больше крови, желающих стереть Украину с лица земли.

"Они, наверняка, являются едва ли не самой большой угрозой для власти Путина. И этим радикалам он пытается доказать, что его авторитет – на месте, что он дальше готов без разбора убивать, – поясняет Александр Солонько. – Но это всё равно происходит на фоне того, что ВСУ выбивают россиян с оккупированных украинских территорий. И на сколько хватит эффекта этой картинки – сказать сложно".

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