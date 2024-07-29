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Чего испугался Путин: к чему пытается подтолкнуть Запад

По мнению аналитиков ISW, Путин пытается подтолкнуть Запад к вынужденному сдерживанию

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать тактику бряцания ядерным оружием для сдерживания Запада и влияния на процесс принятия решений в его странах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Чего испугался Путин: к чему пытается подтолкнуть Запад

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики сослались на заявление российского диктатора Владимира Путина на военно-морском параде в Санкт-Петербурге о том, что если США в 2026 году разместят ракетные системы большой дальности в Германии, то время полета к российским промышленным и оборонным объектам составит около 10 минут. Диктатор также пообещал принять "зеркальные меры" и вывести Россию из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Путин ошибочно пытается представить развертывание Россией запрещенных Договором о РСМД ракет, вероятно, как часть его постоянных усилий, направленных на использование бряцания ядерными саблями, чтобы подтолкнуть Запад к вынужденному сдерживанию", — говорится в отчете.

Стоит отметить, в июне этого года США и Германия объявили, что с 2026 года США начнут "эпизодическое развертывание" на территории Германии огневых средств большой дальности, в частности Стандартной ракеты 6 (SM-6) и наземных ударных ракет "Томагавк". Мероприятия должны засвидетельствовать преданность США НАТО.

Кроме того, США развернули ракетные системы средней дальности "Тайфун" (Typhon Mid-Range Capability, MRC) в Дании и на Филиппинах в рамках недавних совместных учений.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала планы США. По ее словам, Путин постоянно расширяет арсенал ракет и это угрожает Европе. С помощью американских ракет, Германия может защитить себя и балтийских партнеров от вероятной угрозы со стороны РФ.

Однако Владимир Путин обещает принять "зеркальные меры" в случае размещения США ракет в Германии.

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Обсуждения

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Степан

сегодня, 07:16

Навіщо звертати увагу, що каже путін. Він все одно робить те щоб налякати Захід своєю ядерною зброєю.Ми усі знаємо, що російська федерація розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусії, тим самим він(путін) демонструє свою зухвалу поведінку до зневаги усіх попередніх домовленостей про нерозповсюдження ядерної зброї.Німеччинна в обов'язковому порядку повинна мати ядерну зброю для подальшого стримування "апетитів" кремля.Чим це буде швидше то й буде краще для подальшого захисту країн європи від можливлового нападу російської федерації на країни ЄС, щоб надати рішучу відповідь при можливій майбутній реальній загрозі країнам Заходу від московського тоталітарного режиму!


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