Чего на самом деле хочет Путин: почему появилось множество «мирных планов» по прекращению войны

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Ткачик Олеся
Масса "мирных планов" – от журналиста Дмитрия Гордона и до президента Турции Реджепа Эрдогана – создают иллюзию, что существуют какие-то условия, при которых кремлевский диктатор Путин готов прекратить войну, отметил политик Виктор Чумак.
Владимир Путин
По его словам, есть еще одно условие, которое может заставить его перейти к переговорам, не заключить мир, не отдать АЭС, не отдать территории, а перейти к переговорам с временным перемирием – это способность ВСУ наносить удары на стратегическую глубину российской территории и долгосрочно. сдерживать всякое продвижение русской армии "на земле". Это остановит боевые действия и даст долгосрочную передышку всем, считает Чумак.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что журналист Дмитрий Гордон опубликовал проект мирного плана, переданный РФ США. В нем указано, что Украина должна покинуть Донбасс, а РФ отдаст Украине ЗАЭС, готовая поговорить о выходе с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. При этом указывается, что Крым может находиться под общим управлением Украины и РФ, но Украина должна отказаться от членства в НАТО. Кроме того, РФ фактически требует от Украины разоружения.
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