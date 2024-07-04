Чего на самом деле хочет Путин: почему появилось множество «мирных планов» по прекращению войны

Масса "мирных планов" – от журналиста Дмитрия Гордона и до президента Турции Реджепа Эрдогана – создают иллюзию, что существуют какие-то условия, при которых кремлевский диктатор Путин готов прекратить войну, отметил политик Виктор Чумак.

Владимир Путин

"Ну они есть. И они не грамма не изменились. Для Путина этими условиями является либо полное уничтожение Украины как государственного образования, либо наличие в государственном образовании Украины 100% марионеточного правительства подконтрольного Кремлю. И все. Это бы его устроило остановить войну хоть завтра", – говорит эксперт.

По его словам, есть еще одно условие, которое может заставить его перейти к переговорам, не заключить мир, не отдать АЭС, не отдать территории, а перейти к переговорам с временным перемирием – это способность ВСУ наносить удары на стратегическую глубину российской территории и долгосрочно. сдерживать всякое продвижение русской армии "на земле". Это остановит боевые действия и даст долгосрочную передышку всем, считает Чумак.

"Это нужно как-то вбить в головы всех "посредников-миротовцев" и союзников – партнеров. Первым – чтобы не мучились зря и не создавали видимость работы. Вторым – чтобы поняли, что оружия нужно больше, и что нельзя ограничивать возможности того оружия, которое дают", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что журналист Дмитрий Гордон опубликовал проект мирного плана, переданный РФ США. В нем указано, что Украина должна покинуть Донбасс, а РФ отдаст Украине ЗАЭС, готовая поговорить о выходе с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. При этом указывается, что Крым может находиться под общим управлением Украины и РФ, но Украина должна отказаться от членства в НАТО. Кроме того, РФ фактически требует от Украины разоружения.



