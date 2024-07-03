РФ передала Вашингтону мирный договор по Украине: что хочет получить Кремль

Россия передала США свой проект мирного договора с Украиной, предусматривающий уступку Киеву части своих территорий. Ключевые тезисы этого плана обнародовал получивший их от своих источников журналист Дмитрий Гордон.

Переговоры Украины и РФ

По словам Гордона, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев несколько дней назад привез этот документ в Вашингтон.

В частности, по информации Гордона, в этом мирном договоре указано, что Украина должна полностью покинуть Донецкую и Луганскую области.

Также отмечено, что Россия передаст Украине Запорожскую АЭС и контроль над демилитаризованной 100-километровой зоной вдоль Днепра к Черному морю. При этом Киев должен обязаться не перекрывать поставки воды в Крым.

Кроме того, в договоре указано, что Украина должна закрепить в Конституции внеблоковый статус и не вступать в НАТО или другой альянс. Также в Конституции должно быть закреплено понятие "армии мирного времени" с численностью 350 тыс. человек и иметь ограниченный перечень вооружений, например не более 125 боевых самолетов;

Также в договоре указано, что Крым определяется как особенная демилитаризованная территория с двойным подчинением Украины и РФ.

Кроме того, РФ считает, что США должны снять запрет на поставку в Россию высоких технологий, а также снять санкции против нефтегазового комплекса и банковской системы;

Россия готова обсуждать передачу Украине Запорожской и Херсонской областей в полном объеме.

Также в проекте мирного договора указано, что Россия не возражает против вступления Украины в ЕС.

При этом в Кремле считают, что прекращение огня вдоль линии фронта должно быть введено сразу после начала переговоров о перемирии в формате Россия-США-Китай-ЕС-Украина.

И еще в РФ считают, что необходимо возобновить действие договора о ракетах малой и средней дальности, который должна подписать Украина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украину не хотят принимать в НАТО и по этому послали Зеленскому сигнал.



