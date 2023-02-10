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Чего нервничает и спешит Путин

Каждый день Украина становится все более тесным партнером и союзником в сфере безопасности для объединенной Европы, США, Британии. Все это и вызывает нервотрепку у Кремля

сегодня, 17:37 comments1368
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Автор:

Моесеенко Валентина

Поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Европу очень успешна, и российский диктатор Владимир Путин из-за этого переживает. Об этом заявил в Теле эфире политолог-международник, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь, пишут "Комментарии".

Чего нервничает и спешит Путин

Европейское турне Зеленского бесит Кремль

По мнению эксперта, особо знаковыми стали выступления Зеленского в парламенте Великобритании и Европарламенте.


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Путин однозначно переживает. Поездка действительно очень успешная. Выступление в парламенте на английском языке, которое было очень удачным, там заметен хороший контакт с парламентом Британии", — говорит Левусь.

По словам политолога, результаты визита в Европу – это последствия той работы, которая выстраивалась еще до полномасштабного российского вторжения, это институциональная поддержка, свидетельствующая о большой работе Украины. Путина особенно нервничает факт передачи авиации Украине – это уже вопрос нескольких месяцев, считает он. Левусь заверил, что помощь партнеров для Украины колоссальна, ведь она осуществляется по разным векторам.

“Конкретно этот визит вызывает скрежет зубов у руководства Российской Федерации. И, естественно, они понимают, к чему идет и что поддержка Украины действительно на системной основе. То есть Украина в сфере безопасности является партнером и союзником для объединенной Европы, США, Британии. Поэтому я думаю, что пугаться того, что будет в этой связи, какая-то эскалация со стороны России не стоит. Что еще может сделать Россия? Они только не применяли оружие массового поражения", – отметил политолог.

Как писали "Комментарии" ранее, у Украины есть шанс получить боевые корабли от партнеров Министр обороны Украины Алексей Резников сделал намек на планы государства получить от союзников боевые корабли, опубликовав недвусмысленный пост в соцсетях.

 



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