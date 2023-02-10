Чего нервничает и спешит Путин

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Моесеенко Валентина
Поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Европу очень успешна, и российский диктатор Владимир Путин из-за этого переживает. Об этом заявил в Теле эфире политолог-международник, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь, пишут "Комментарии".
Европейское турне Зеленского бесит Кремль
По мнению эксперта, особо знаковыми стали выступления Зеленского в парламенте Великобритании и Европарламенте.
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По словам политолога, результаты визита в Европу – это последствия той работы, которая выстраивалась еще до полномасштабного российского вторжения, это институциональная поддержка, свидетельствующая о большой работе Украины. Путина особенно нервничает факт передачи авиации Украине – это уже вопрос нескольких месяцев, считает он. Левусь заверил, что помощь партнеров для Украины колоссальна, ведь она осуществляется по разным векторам.
Как писали "Комментарии" ранее, у Украины есть шанс получить боевые корабли от партнеров Министр обороны Украины Алексей Резников сделал намек на планы государства получить от союзников боевые корабли, опубликовав недвусмысленный пост в соцсетях.
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сегодня, 17:59
Історія знає багато прикладів так званого успіху США: Корея Куба В'єтнам Афганістан Сірія Лівія Венесуела Курили Кенигзберг та і пів Європи. Сьогоднішній переляк НАТО від прольоту ракет Румунії. Тому Путіну зовсім немає з чого хвилюватись. Це еротичні фантазії пропаганди Зе. Той, хто ставить ставку на брехливе, корумповане Зло, яке вперто не бажає стати на шлях виправлення - програє і Путін це розуміє. В будь-якому випадку Темна сторона виграє.