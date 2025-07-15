Российский диктатор Владимир Путин поручил правительству "не допустить" падения производства в 2025 году. В то же время реальное состояние экономики сигнализирует об обратном. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В ЦПД подчеркивают, Кремль пытается скрыть глубокий кризис в российской экономике.

По той информации, которая есть, после начала полномасштабной войны уровень деловой активности в обрабатывающей промышленности РФ снизился до рекордно низкого уровня.

В ответ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку РФ "не допустить" дальнейшего спада производства в 2025 году.

Среди мер предлагаются типичные для российской экономики лозунги: создание "кластерных платформ", введение "промышленной ипотеки" и поддержка "приоритетных проектов".

В ЦПД подчеркивают, что эти заявления являются очередной популистской попыткой успокоить российское общество и создать иллюзию контроля над ситуацией.

На самом деле экономика РФ продолжает деградировать: страна теряет ключевые рынки сбыта, а существующие санкции блокируют доступ к технологиям, финансам и внешним инвестициям.

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Также издание "Комментарии" сообщило — послы Европейского Союза находятся на этапе согласования 18-го пакета санкций против России, включающего снижение предельной цены на российскую нефть. Так, цена на российскую нефть составит около 47 долларов за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены.



