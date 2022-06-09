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Человек без претензий и амбиций: в россии продолжают обсуждать преемника Путина

По мнению Дмитрия Орешкина, преемником будет самый незаметный, самый серый и самый скромный человек

сегодня, 19:02
Автор:

Лиля Воробьева
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Преемником путина может стать незаметная кандидатура, не имеющая претензий и амбиций. Такое мнение в интервью Елене Трибушной высказал профессор Свободного университета в Риге Дмитрий Орешкин.

Человек без претензий и амбиций: в россии продолжают обсуждать преемника Путина

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам эксперта, общество поймет, что кандидатом стал тот, кого себе сложно представить. Это будет самый незаметный и полоумный человек.

"Преемником Путина будет тот, кого и представить себе нельзя. Самый незаметный, самый полоумный, который никаких претензий и амбиций не имеет, и это значит, что он самый умный. В этой системе именно так надо вести себя. Потому что тем, кто слишком ярко выделяется , сразу голову отрывают", – заявил Орешкин.

Орешкин говорит, что сегодня в России есть 5 военных структур, которые конкурируют и следят друг за другом, ведь боятся за свои кресла. Кроме этого, Дмитрий Медведев мечтает вернуться в президентское кресло, ведь в последнее время он очень активизировался.

"Мне кажется, у него есть внутренние основания претендовать на позицию в результате смены власти, усиления своих административных позиций",- отметил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что война изменит весь мир, а не только Украину. Российско-украинская война может повлиять на ход истории и изменить будущее планеты, считает американский журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман. Такое мнение он высказал в новой колонке New York Times. Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик считает, что содержательная статья американского журналиста Томаса Л. Фридмана "Война в Украине все еще таит в себе сюрпризы…" – многоплановая и дает ценный материал для концептуального осмысления разных уровней и аспектов происходящих сейчас процессов в мире. . – и в Украине как одной из его важных составных частей.


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