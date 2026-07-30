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«Чем армия РФ на фронте будет пользоваться?»: в лагере оккупантов паника из-за санкций против основателя Telegram

Удар по собственному «пипунделю»: как Z-блогеры реагируют на внесение Павла Дурова в список экстремистов

30 июля 2026, 16:01
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Недилько Ксения

Решение Кремля внести Павла Дурова в список террористов и заблокировать его счета вызвало волну возмущения и откровенной паники среди российских Z-блогеров и пропагандистов. Так называемые "патриоты" внезапно осознали, что жесткие санкции против основателя Telegram напрямую угрожают как их финансовым доходам от сборов и рекламы, так и координации оккупационных войск на фронте.

«Чем армия РФ на фронте будет пользоваться?»: в лагере оккупантов паника из-за санкций против основателя Telegram

Оккупанты. Иллюстративное фото

Российский Z-блогер Александр Пелевин откровенно высмеял действия собственных властей, назвав решение чиновников абсолютно абсурдным самоубийством.

"Мне кажется странным, что приходится призывать госструктуры прекратить стрелять себе в член", — эмоционально заявил пропагандист.

Он добавил, что такой шаг нелогичен и вреден, хотя избежать его было очень просто. Пелевин иронизирует, что вместо спокойного выполнения задач, российская бюрократия решила "обязательно от души пальнуть себе в пипулю".

"С Телегой все будет хорошо, с Павлом Дуровым тоже, – резюмировал автор, – а вот у нас при таком болезненном желании задвоить собственный пипундель возможные проблемки".

«Чем армия РФ на фронте будет пользоваться?»: в лагере оккупантов паника из-за санкций против основателя Telegram - фото 2


Похожий хаос царит и в мыслях других ярых сторонников войны. Пропагандистка Виктория Цыганова в своем Telegram-канале обратила внимание на парадоксальность решений Кремля, одновременно отбеливающего реальных террористов и наказывающего основателя ключевого для РФ мессенджера. Она возмутилась, что Талибан вычеркивают из списка запрещенных организаций, к Илону Маску и его Starlink вопросов нет, а Дурова бросают в международный розыск.

Певица-путинистка прямо указала на то, что блокировка платформы полностью парализует связь российских захватчиков.

«Чем армия РФ на фронте будет пользоваться?»: в лагере оккупантов паника из-за санкций против основателя Telegram - фото 2

"А чем армия России на фронте пользоваться будет, — жалуется Цыганова, — если ужасный мессенджер Telegram признают террористическим или экстремистским?".

Таким образом, пытаясь наказать Дурова за непокорность, российская репрессивная машина нанесла мощный удар по собственному инфопространству и обеспечению окупантов, отобрав заработок и главный инструмент коммуникации даже у самых преданных Кремлю блоггеров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет Дурову и россиянам после решения властей РФ.



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