«Чим армія РФ на фронті користуватися буде?»: у таборі окупантів паніка через санкції проти засновника Telegram

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Недилько Ксения
Рішення Кремля внести Павла Дурова до переліку терористів і заблокувати його рахунки викликало хвилю обурення та відвертої паніки серед російських Z-блогерів і пропагандистів. Так звані "патріоти" раптово усвідомили, що жорсткі санкції проти засновника Telegram безпосередньо загрожують як їхнім фінансовим доходам від зборів та реклами, так і координації окупаційних військ на фронті.
Окупанти. Ілюстративне фото
Російський Z-блогер Алєксандр Пєлєвін відверто висміяв дії власної влади, назвавши рішення чиновників абсолютно абсурдним самогубством.
Він додав, що такий крок є нелогічним і шкідливим, хоча уникнути його було дуже просто. Пєлєвін іронізує, що замість спокійного виконання завдань, російська бюрократія вирішила "обов'язково від душі пальнути собі в пипулю".
Схожий хаос панує і в думках інших затятих прихильників війни. Пропагандистка Вікторія Циганова у своєму Telegram-каналі звернула увагу на парадоксальність рішень Кремля, який водночас вибілює реальних терористів і карає засновника ключового для РФ месенджера. Вона обурилася, що Талібан викреслюють зі списку заборонених організацій, до Ілона Маска та його Starlink питань немає, а Дурова кидають у міжнародний розшук.
Співачка-путіністка прямо вказала на те, що блокування платформи повністю паралізує зв'язок російських загарбників.
Таким чином, намагаючись покарати Дурова за непокірність, російська репресивна машина нанесла потужний удар по власному інфопростору та забезпеченню окупантів, відібравши заробіток і головний інструмент комунікації навіть у найбільш відданих Кремлю блогерів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде Дурову та росіянам після рішення влади РФ.