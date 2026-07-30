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«Чим армія РФ на фронті користуватися буде?»: у таборі окупантів паніка через санкції проти засновника Telegram

Удар по власному «пипунделю»: як Z-блогери реагують на внесення Павла Дурова до списку екстремістів

30 липня 2026, 16:01
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Недилько Ксения

Рішення Кремля внести Павла Дурова до переліку терористів і заблокувати його рахунки викликало хвилю обурення та відвертої паніки серед російських Z-блогерів і пропагандистів. Так звані "патріоти" раптово усвідомили, що жорсткі санкції проти засновника Telegram безпосередньо загрожують як їхнім фінансовим доходам від зборів та реклами, так і координації окупаційних військ на фронті.

«Чим армія РФ на фронті користуватися буде?»: у таборі окупантів паніка через санкції проти засновника Telegram

Окупанти. Ілюстративне фото

Російський Z-блогер Алєксандр Пєлєвін відверто висміяв дії власної влади, назвавши рішення чиновників абсолютно абсурдним самогубством.

"Мені здається дивним, що доводиться закликати держструктури припинити стріляти собі в член", — емоційно заявив пропагандист.

Він додав, що такий крок є нелогічним і шкідливим, хоча уникнути його було дуже просто. Пєлєвін іронізує, що замість спокійного виконання завдань, російська бюрократія вирішила "обов'язково від душі пальнути собі в пипулю".

"З Тєлєгою все буде добре, з Павлом Дуровим теж, — резюмував автор, — а от у нас при такому хворобливому бажанні задвохсотити власний пипундель можливі проблемки".

«Чим армія РФ на фронті користуватися буде?»: у таборі окупантів паніка через санкції проти засновника Telegram - фото 2


Схожий хаос панує і в думках інших затятих прихильників війни. Пропагандистка Вікторія Циганова у своєму Telegram-каналі звернула увагу на парадоксальність рішень Кремля, який водночас вибілює реальних терористів і карає засновника ключового для РФ месенджера. Вона обурилася, що Талібан викреслюють зі списку заборонених організацій, до Ілона Маска та його Starlink питань немає, а Дурова кидають у міжнародний розшук.

Співачка-путіністка прямо вказала на те, що блокування платформи повністю паралізує зв'язок російських загарбників.

«Чим армія РФ на фронті користуватися буде?»: у таборі окупантів паніка через санкції проти засновника Telegram - фото 2

"А чим армія Росії на фронті користуватися буде, — бідкається Циганова, — якщо жахливий месенджер Telegram визнають терористичним або екстремістським?".

Таким чином, намагаючись покарати Дурова за непокірність, російська репресивна машина нанесла потужний удар по власному інфопростору та забезпеченню окупантів, відібравши заробіток і головний інструмент комунікації навіть у найбільш відданих Кремлю блогерів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде Дурову та росіянам після рішення влади РФ.



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